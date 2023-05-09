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Hayat-Aktüel
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Yerli otomobili Togg Kilis'te görücüye çıktı

2023-05-09 18:41:46
Yerli otomobili Togg Kilis'te görücüye çıktı

Kilis'te tanıtımı yapılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

#1
Foto - Yerli otomobili Togg Kilis'te görücüye çıktı

Togg'un koltuğuna geçen AK Parti Kilis Milletvekili Adayı Ahmet Salih Dal, Togg ile şehir turu yaptı. Kentin girişinde başlayan şehir turu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

#2
Foto - Yerli otomobili Togg Kilis'te görücüye çıktı

"Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobili inceleyen Kilisliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

#3
Foto - Yerli otomobili Togg Kilis'te görücüye çıktı

Togg'u inceleyen vatandaşlardan Eyüp Topaloğlu, yerli aracı beğendiğini belirtti.

#4
Foto - Yerli otomobili Togg Kilis'te görücüye çıktı

Sevinçli olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Otomobilimiz yerli olduğu için sevinçle karşıladık. Türkiye için yıllardan beri beklenen bir olaydı, sevinçliyiz." dedi.

#5
Foto - Yerli otomobili Togg Kilis'te görücüye çıktı

Togg tanıtım programına, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Metin Karakuş, AK Parti Kilis milletvekili adayı Fazıl Arısoy ve vatandaşlar katıldı.

#6
Foto - Yerli otomobili Togg Kilis'te görücüye çıktı

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