  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

2023-04-18 18:47:57
Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

Togg'un İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de açtığı yeni deneyim merkezine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

#1
Foto - Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

Togg, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü'nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

#2
Foto - Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

Togg, İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de yeni deneyim merkezlerini hizmete sundu. Merkezlerde vatandaşlar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı bir şekilde inceleyerek araç hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

#3
Foto - Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

Üniversite öğrencisi Eren Akkuş, deneyim merkezine gelip aracı deneyimlemenin büyük bir şans olduğunu ve aracı çok beğendiğini ifade etti.

#4
Foto - Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

Togg'un sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda teknolojik bir cihaz olduğunu belirten Akkuş, "Araç her şeyi kapsıyor. İçinde e-Devlet'ten tutun her şeyi gördüm. Güzel bir teknoloji, ülkemiz adına gurur verici. Menzili, şarj kapasitesi, 0-100 verileri gayet güzel. Ayrıca, renkleri de çok güzel. Benim gönlümden de Gemlik mavisi geçiyordu ancak çıkmadı. Bir sonraki teslimat zamanı yine başvuracağım. Çok merak eden arkadaşlarım var. Evimin yakın olması dolayısıyla çekim yapıp paylaşmak istedim. Arabaya bindiğimde serinlik hissini aldım, kalitesi anlaşılıyor. Koltukları çok rahat ve deri kalitesi çok güzel. Ayrıca, dokunmatik paneli de deneyimledim. Akışkanlığı, ekran çok güzel." diye konuştu.

#5
Foto - Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

Lise öğrencisi Kadir Kerimbakan da arabayı ilk gördüğü andan itibaren heyecanını saklayamadığını ifade etti.

#6
Foto - Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

Aracı çok beğendiğini, personelin araç hakkında çok bilgili olduğunu aktaran Kerimbakan, şunları kaydetti:

#7
Foto - Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

"Herkes dersine çok iyi çalışmış. Bize çok güzel sunumlar yaptılar, araba ile ilgili her detayı eksiksiz anlattılar. Araba bence çok başarılı olmuş. Henüz yeni bizim markamız. Böyle görmek gerçekten beni gururlandırdı. Biz de en dolu pakete başvurduk ancak çıkmadı. Yıl sonu açılacak teslimatta tekrar başvurmayı düşünüyoruz. Daha önce çok fazla deri döşemeli araca bindim. Genelde derinin yapış yapış hissi hoşuma gitmez ama bu çok iyi bir işçilikle yapılmış. Kalite hissiyatı doruklarda ve daha çok premium hissettiren bir araba olmuş."

#8
Foto - Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

Merkezi ziyaret eden Hasan Poyraz ise Togg'un çok iyi bir kalitede olduğunu belirterek, "Herkesin Togg'u ziyaret edip incelemesi gerekiyor. Türkiye, yerli araba ile çok büyük kazanç elde etti. İnşallah bunun devamı daha lüks, kaliteli bir şekilde gelir. Renkler, duruşu ile araç çok güzel ve kaliteli." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

Rusya, İngiltere ve İtalya, Türkiye'den çılgınlar gibi satın almaya başladı! Rakam 1,5 milyar doları geçti
Ekonomi

Rusya, İngiltere ve İtalya, Türkiye'den çılgınlar gibi satın almaya başladı! Rakam 1,5 milyar doları geçti

Türkiye'nin balık ürünleri ihracatı 1.5 milyar doları geçmeyi başardı. En çok ihraç edilen ülkeler ise Rusya, Hollanda, Birleşik Krallık ve ..
Türkiye'de 694 milyon ton NTE keşfetti! Çin, ABD bunun peşinde
Gündem

Türkiye'de 694 milyon ton NTE keşfetti! Çin, ABD bunun peşinde

Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi 18 Nisan'da açılacak. Tesis, dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin'deki Bay..
‘Yalan’ dedikleri araç için şimdi de böyle kıvırdılar! Rezil Sözcü’den yeni rezillik
Medya

‘Yalan’ dedikleri araç için şimdi de böyle kıvırdılar! Rezil Sözcü’den yeni rezillik

Togg diye bir aracın olmadığını savunacak kadar balatayı sıyıran Sözcü, araç trafiğe çıktıktan sonra pes dedirten bir habere imza attı...
Kılıçdaroğlu'nun algı siyasetine en güzel cevabı Kürt vatandaşı verdi Sevgili Kürt gençleri sakın ha sakın
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun algı siyasetine en güzel cevabı Kürt vatandaşı verdi Sevgili Kürt gençleri sakın ha sakın

Sosyal medyadan "Kürtler" notuyla yeni bir video paylaşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu akla ziyan açıklamalard..
Gladiocu Mr. Özdağ soru soran Suriyeliye trene bakar gibi baktı!
Siyaset

Gladiocu Mr. Özdağ soru soran Suriyeliye trene bakar gibi baktı!

Gördüğü Suriyelilere "Sizi ülkenize göndereceğiz" diyerek tehditler savuran Özdağ, yine Suriyeli bir gence aynı tehditlerde bulundu. Özdağ, ..
İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler
Gündem

İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler

"Atatürk benim ilahım, Atatürk'e artık tapıyorum" diyen, cenazesinde imam ve Kur'an okunmasını istemeyen Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23