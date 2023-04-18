Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Vatandaşlar resmen akın etti

Togg'un sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda teknolojik bir cihaz olduğunu belirten Akkuş, "Araç her şeyi kapsıyor. İçinde e-Devlet'ten tutun her şeyi gördüm. Güzel bir teknoloji, ülkemiz adına gurur verici. Menzili, şarj kapasitesi, 0-100 verileri gayet güzel. Ayrıca, renkleri de çok güzel. Benim gönlümden de Gemlik mavisi geçiyordu ancak çıkmadı. Bir sonraki teslimat zamanı yine başvuracağım. Çok merak eden arkadaşlarım var. Evimin yakın olması dolayısıyla çekim yapıp paylaşmak istedim. Arabaya bindiğimde serinlik hissini aldım, kalitesi anlaşılıyor. Koltukları çok rahat ve deri kalitesi çok güzel. Ayrıca, dokunmatik paneli de deneyimledim. Akışkanlığı, ekran çok güzel." diye konuştu.