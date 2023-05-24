  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
6
Yerli otomobil TOGG Turhal'da tanıtıldı

2023-05-24 20:40:31
Yerli otomobil TOGG Turhal'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Turhal ilçesinde gerçekleştirildi.

#1
Foto - Yerli otomobil TOGG Turhal'da tanıtıldı

İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı.

#2
Foto - Yerli otomobil TOGG Turhal'da tanıtıldı

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

#3
Foto - Yerli otomobil TOGG Turhal'da tanıtıldı

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Togg'un hayırlı olmasını diledi.

#4
Foto - Yerli otomobil TOGG Turhal'da tanıtıldı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler de aracı inceledi.

#5
Foto - Yerli otomobil TOGG Turhal'da tanıtıldı

FETÖ'cülerin suikast planı deşifre oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zehirlemek istemişler
Gündem

FETÖ'cülerin suikast planı deşifre oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zehirlemek istemişler

Twitter'da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan "Enes Halifekan" isminde "cennet_dunya" rumuzlu bir hesap gündem oldu. Şubat 2016'da açılan ve 2..
Deva Partisi’nde şok istifa
Gündem

Deva Partisi’nde şok istifa

Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde Van İl Başkanı görev yapan Erdinç Peker ve bazı yöneticiler, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti...
Arsa mı araba mı? Mert Başaran öyle bir örnek verdi ki yok artık
Ekonomi

Arsa mı araba mı? Mert Başaran öyle bir örnek verdi ki yok artık

Altın tahminleri konusunda her dediği çıkan isimlerden birisi olan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'ın herkesin merak ettiği "Arsa mı ar..
Kılıçdaroğlu-Kandil skandalı!
Medya

Kılıçdaroğlu-Kandil skandalı! "Garabetin daniskası" deyip duyurdu

“Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimi için ağız değiştirip, ‘Kandil'i yerle yeksan edeceğim’ derken, Kandil de ‘Kılıçdaroğlu'nun yanındayız…’ diyo..
FETÖ tarafından Salih Mirzabeyoğlu’na yapılan işkenceler o hesapta ifşa oldu!
Gündem

FETÖ tarafından Salih Mirzabeyoğlu’na yapılan işkenceler o hesapta ifşa oldu!

2016 ve 2017 yılında FETÖ'cü bir hesaptan yapılan "16 senedir işkence görüyor ortalama haftada 1 idi” ve "Bırak okusun, zihin okuma öğretiyo..
Yunan resmen kaşınıyor: Anlaşmayı ihlal ettiniz! O adaları bize verin
Gündem

Yunan resmen kaşınıyor: Anlaşmayı ihlal ettiniz! O adaları bize verin

Emekli Yunan Büyükelçi Leonidas Chrysanthopoulos, küstah açıklamalarda bulunarak "Gökçeada ve Bozcaada Yunanistan'ın olmalı" ifadelerini ku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23