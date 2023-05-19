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Teknoloji-Bilişim
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Yerli otomobil TOGG Kumluca'da tanıtıldı

2023-05-19 19:00:36
Yerli otomobil TOGG Kumluca'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

#1
Foto - Yerli otomobil TOGG Kumluca'da tanıtıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı 06 TR 2071 plakalı Togg, Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

#2
Foto - Yerli otomobil TOGG Kumluca'da tanıtıldı

Burada "Gemlik Mavisi" aracın her detayını merakla inceleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

#3
Foto - Yerli otomobil TOGG Kumluca'da tanıtıldı

Aracı inceleyen İsmail Uluşar, gazetecilere, aracın yerli ve milli olmasının kendisini gururlandırdığını belirtti.

#4
Foto - Yerli otomobil TOGG Kumluca'da tanıtıldı

Uluşar, "Çok güzel bir araç, yakıt ve özellik yönünden diğer araçlardan çok farklı. Fiyat olarak daha uygun. Herkesin alabileceği bir araç, vatana millete hayırlı olsun." dedi.

#5
Foto - Yerli otomobil TOGG Kumluca'da tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında Kumluca'ya yaptığı ziyarette evine konuk olduğu 73 yaşındaki Zülfiye Ceylan da yerli otomobili inceledi.

#6
Foto - Yerli otomobil TOGG Kumluca'da tanıtıldı

Togg'u görünce duygulu anlar yaşayan Ceylan aracın üretilmesinde emeği geçenlere dua etti.

#7
Foto - Yerli otomobil TOGG Kumluca'da tanıtıldı

Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzel işler yaptığını belirterek "Biz eskiden yokluk içinde kuyruklarda bekledik. Şimdi ise benzin kuyruğu değil, Togg'u almak için sıra bekliyoruz. Bugünleri de gördüm, çok mutluyum." diye konuştu.

#8
Foto - Yerli otomobil TOGG Kumluca'da tanıtıldı

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