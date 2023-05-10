Yerli otomobil TOGG Kırklareli'nde tanıtıldı

Özdemir, Türkiye'nin her alanda kendini dünyaya ispatladığını vurgulayarak, "Artık bazı şeyleri aşmış durumdayız. Hem savunma sanayinde hem bu tarz teknolojilerde. Umarım inşallah güzel olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir araç emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.