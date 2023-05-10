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Hayat-Aktüel
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Yerli otomobil TOGG Kırklareli'nde tanıtıldı

2023-05-10 18:51:17
Yerli otomobil TOGG Kırklareli'nde tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Kırklareli'ndeki tanıtımı devam ediyor.

#1
Foto - Yerli otomobil TOGG Kırklareli'nde tanıtıldı

Tanıtım çalışmaları kapsamında kente dün getirilen araç, tarihi gar binası ve Cumhuriyet Meydanı ile Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde de vatandaşların beğenisine sunuldu.

#2
Foto - Yerli otomobil TOGG Kırklareli'nde tanıtıldı

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

#3
Foto - Yerli otomobil TOGG Kırklareli'nde tanıtıldı

Vatandaşlardan Ömer Özdemir, AA muhabirine, yerli ve milli otomobil Togg'un her alanda ön plana çıkmayı başardığını söyledi.

#4
Foto - Yerli otomobil TOGG Kırklareli'nde tanıtıldı

Otomobilin dış ve iç dizaynını çok beğendiğini ifade eden Özdemir, herkesin sahip olmak isteyeceği bir otomobil olduğunu belirtti.

#5
Foto - Yerli otomobil TOGG Kırklareli'nde tanıtıldı

Özdemir, Türkiye'nin her alanda kendini dünyaya ispatladığını vurgulayarak, "Artık bazı şeyleri aşmış durumdayız. Hem savunma sanayinde hem bu tarz teknolojilerde. Umarım inşallah güzel olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir araç emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

#6
Foto - Yerli otomobil TOGG Kırklareli'nde tanıtıldı

Eyüp Başaran da Türkiye'ye yerli otomobil Togg'u kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti. Hayallerin gerçek olduğunu ifade eden Başaran, "Ülkemiz bu hallere gelecek, yerli ve milli aracını üretecek diye düşünemezdik bile. Ama elhamdülillah bize bunları kazandırdılar." dedi.

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