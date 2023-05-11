Yerli otomobil Togg Bodrum'da tanıtıldı

Mete, gazetecilere, aracın çok güzel olduğunu belirterek "Türk mühendislerin çok güzel bir çalışması olmuş. Elektrikli araç olarak birçok özelliğiyle eşsiz, benzersiz bir araç. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yaparsa Türk mühendisleri yapar." diye konuştu. Otomobilin Muğla'nın farklı ilçelerinde tanıtımlarının devam edeceği bildirildi.