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Yerli otomobil TOGG Batman'da görücüye çıktı

2023-05-12 16:57:45
Yerli otomobil TOGG Batman'da görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Batman’da vatandaşların beğenisine sunuldu.

#1
Foto - Yerli otomobil TOGG Batman'da görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde sergilendi. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdikleri otomobilin yanında fotoğraf çektirdi.

#2
Foto - Yerli otomobil TOGG Batman'da görücüye çıktı

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, gururlu ve heyecanlı bir gün yaşadıklarını söyledi.

#3
Foto - Yerli otomobil TOGG Batman'da görücüye çıktı

"Yıllarca Batı'nın, Amerika'nın elektroniğine bakıp iç geçiriyorduk. Artık kendi akıllı cihazımızı kendimiz üretiyoruz. 2023'e gümbür gümbür girdik. Bir taraftan milli gemimizi yaptık, bir taraftan petrolümüzü, gazımızı buluyoruz, bir taraftan da yerli otomobilimizi ürettik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullanan Gür, gelecek dönemde vatandaşları daha güzel hizmetlerle buluşturacaklarını aktardı.

#4
Foto - Yerli otomobil TOGG Batman'da görücüye çıktı

Vatandaşlardan Agit Yıldız da yerli otomobili çok beğendiğini anlatarak, "Rabb'im emeği geçen herkesten razı olsun. Nice daha güzelliklere erişmemizi nasip etsin. Rabb'im reisi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

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