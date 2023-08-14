Yerli marka Canik TP9 ABD’de 5. kez en iyi seçildi

Canik tarafından ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen TP9 serisi zaman içerisinde yapılan geliştirmeler sayesinde kendi alanında ABD’de en iyi, dünyada ise ilk 10’a girmeyi başardı. Türkiye’de ise 2013 yılından beri Polis Teşkilatı tarafından kullanılıyor.