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Teknoloji-Bilişim
8
Yerli marka Canik TP9 ABD’de 5. kez en iyi seçildi

2023-08-14 22:01:55
Yerli marka Canik TP9 ABD’de 5. kez en iyi seçildi

Türk savunma sanayii şirketlerinden Canik tarafından üretilen TP9 serisi ABD'de zirveyi terk etmiyor.

#1
Foto - Yerli marka Canik TP9 ABD’de 5. kez en iyi seçildi

Türk savunma sanayii şirketlerinden Samsun Yurt Savunma çatısı altında Samsun’da üretim yapan Canik, son 7 yılda 5. kez ABD’nin kendi alanındaki en prestijlisi olan The Industry Choice Awards ödülünü almayı başardı. Peki Canik şirketini dünyada ilk 10’a taşıyan TP9 serisi hakkında neler biliyorsunuz?

#2
Foto - Yerli marka Canik TP9 ABD’de 5. kez en iyi seçildi

Canik tarafından ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen TP9 serisi zaman içerisinde yapılan geliştirmeler sayesinde kendi alanında ABD’de en iyi, dünyada ise ilk 10’a girmeyi başardı. Türkiye’de ise 2013 yılından beri Polis Teşkilatı tarafından kullanılıyor.

#3
Foto - Yerli marka Canik TP9 ABD’de 5. kez en iyi seçildi

ABD pazarına ilk girdiğinde kendine rakip olarak belirlediği Glock modelleri 600-1000 dolar seviyesindeyken 300-500 dolar bandında satışa çıkan Canik TP9 serisi (P99’un geliştirilmiş halidir) insanları kalitesi (50 bin atım sonrası bile mermi dağılımı 25 mertede 10 cm’nin altında), fiyat avantajı ve zengin kutu içeriği (ekstra jarjörler, her ele uygun kabzalar ve temizlik kiti) ile kendine çekmeyi başardı.

#4
Foto - Yerli marka Canik TP9 ABD’de 5. kez en iyi seçildi

Zaman içerisinde de SFx RIVAL-S (Bu yıl birinci seçilen model), TP9 SUB ELITE CAS, TP9 Sub Elite, TP9 SF Elite, TP9 SF Elite-S, TP9 Elite Combat, TP9 Elite-S Combat, TP9 DA, TP9 SA Mod.2, TP9 SF ve TP9 SFx şeklinde farklı namlu, jarjör, nişangah ve kabza seçenekleri gibi geliştirmelere sahip modelleri ve yine rakiplerinin altında fiyatlandırmasıyla pazarı ele geçirdi.

#5
Foto - Yerli marka Canik TP9 ABD’de 5. kez en iyi seçildi

Türkiye’de bireysel silahlanmanın (belirli haller dışında taşıma ruhsatı verilmiyor) önü kapalı olsa da ABD’nin Texas gibi birçok eyaletinde isteyen herkes bir silah dükkanına giderek tabancadan uzun namlulu keskin nişancı tüfeklerine ve tam otomatik makinelilere kadar birçok silahı satın alabiliyor.

#6
Foto - Yerli marka Canik TP9 ABD’de 5. kez en iyi seçildi

Hal böyle olunca dünyadaki tüm silah üreticileri bu pazarda yer edinerek pastadan pay almak için büyük bir rekabet içerisinde satış yapıyor.

#7
Foto - Yerli marka Canik TP9 ABD’de 5. kez en iyi seçildi

Dolayısıyla Canik’in tam da bu ortamda son 7 yılda 5. kez birinci seçilmesi oldukça büyük bir başarı olarak görülüyor.

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