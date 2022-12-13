"Yerli bakteri" ile verimi arttı! Şeker pancarında su tasarrufu da sağlandı

Yerli bakteri çalışmaları hakkında bilgiler veren Şatana, "Su ve kuraklık stresine karşı, şeker pancarında kendi izole ettiğimiz bakterileri kullanarak daha az su kullanıp, verimi ve üründe kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda öğrencim aynı zamanda çiftçi olan Yusuf Bektaş kendi arazisinde Erciyes Üniversitesinin desteklediği bu yüksek lisans projesini hayata geçirdi. Elde ettiğimiz sonuçlar da bizi oldukça memnun etti. Yüzde 70 su vererek, yüzde 30 su kısıntısı uyguladık. Yaklaşık 11 ton verim elde ettik. Bizim kullandığımız 'bacillus türü bakterisi' tür, yerli bakteriler ki biz bunları Orta Anadolu Bölgesi'nden elde ettik ve bakterilerin en iyi burada çalıştığını da biliyoruz. Öğrencim ve çiftçi Yusuf'a laboratuvardan çıkan canlı bakterilerimizi verdik ve arazisinde denemede kullandı. Bunun sonucunda da yüzde 30 su kısıntısıyla bakterilerin çok iyi çalıştığını, performansının çok yüksek olduğunu, ortalamanın üzerinde şeker pancarı aldığını gördük. Ekimini yaptığımız Bünyan ilçesinde ortalama 8- 8,5 ton pancar verimi alınıyor ancak bizim yaptığımız uygulamalarda 11 ton şeker pancarı elde ettik. Bu, Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Yaklaşık yüzde 30 verim artışı bakterilerimizin ne kadar iyi çalıştığının göstergesi." dedi.