Yer Gazze: Protestolarda Türk bayrağı açtılar

İşgalci İsrail güçleri, Gazze sınırındaki 14 Filistinli protestocuyu gerçek mermilerle yaraladı. İsrail işgalini protesto eden Gazzeli gençler gösteri sırasında Türk bayrağı açtı.
İsrail işgal güçleri, Gazze sınırındaki 14 Filistinli protestocuyu gerçek mermilerle yaraladı. Filistinli gençler gösteri sırasında Türk bayrağı açtı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen deniz eylemine saldırısında İsrail işgal güçleri 14 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı.
İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız şekilde Gazze'ye kara, hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her pazartesi günü gerçekleştirilen deniz eylemine çok sayıda Filistinli katıldı.
Gazze'nin kuzeyinde İsrail sınırında yer alan kıyı bölgesinde düzenlenen eyleme İsrail güçleri tarafından saldırı düzenlendi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 14 kişinin gerçek mermilerle yaralandığı belirtildi.
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 20 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin saldırmasıyla son bulmuştu.
Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.