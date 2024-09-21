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Yer: Diyarbakır! İdamlıklara şafak operasyonu

2024-09-21 09:13:32
Yer: Diyarbakır! İdamlıklara şafak operasyonu

Diyarbakır'da idamlıklara şafak operasyonu düzenlendi.

#1
Foto - Yer: Diyarbakır! İdamlıklara şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 17 Eylül'de düzenlenen şafak operasyonunda, Hevsel Bahçeleri ve çevresinde ekili halde 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

#2
Foto - Yer: Diyarbakır! İdamlıklara şafak operasyonu

Diyarbakır Özel Harekat ve Havacılık Şube Müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 22 farklı noktada tespit edilen kenevirler yerinde imha edildi.

#3
Foto - Yer: Diyarbakır! İdamlıklara şafak operasyonu

Uyuşturucu tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturdukları, çadırlar kurdukları ve sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları belirlendi.

#4
Foto - Yer: Diyarbakır! İdamlıklara şafak operasyonu

Ele geçirilen 7 bin 25 kök Hint kenevirinin yaklaşık 2 ton esrar üretimine yol açabileceği hesaplanırken, piyasa değerinin yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.

#5
Foto - Yer: Diyarbakır! İdamlıklara şafak operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Operasyonların süreceği vurgulandı.

#6
Foto - Yer: Diyarbakır! İdamlıklara şafak operasyonu

Vatandaş idam istiyor - Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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