Tercihlerde dikkat çeken değişiklik! Otomobilde bir devir sona eriyor
Teknolojinin değişmesiyle birlikte otomotivde tercihler değişmeye başladı. Düzce'de otomotiv piyasasını değerlendiren galerici İhsan Açıkgöz, otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkarak daha çok ihtiyaç doğrultusunda satın alındığını söyledi. Tüketicilerin yüksek bakım ve tamir maliyetleri nedeniyle daha yeni model araçlara yöneldiğini belirten Açıkgöz, dizel araçların yerini LPG'li ve özellikle elektrikli otomobillerin almaya başladığını ifade etti.