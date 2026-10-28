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Tercihlerde dikkat çeken değişiklik! Otomobilde bir devir sona eriyor

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Tercihlerde dikkat çeken değişiklik! Otomobilde bir devir sona eriyor

Teknolojinin değişmesiyle birlikte otomotivde tercihler değişmeye başladı. Düzce'de otomotiv piyasasını değerlendiren galerici İhsan Açıkgöz, otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkarak daha çok ihtiyaç doğrultusunda satın alındığını söyledi. Tüketicilerin yüksek bakım ve tamir maliyetleri nedeniyle daha yeni model araçlara yöneldiğini belirten Açıkgöz, dizel araçların yerini LPG'li ve özellikle elektrikli otomobillerin almaya başladığını ifade etti.

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Foto - Tercihlerde dikkat çeken değişiklik! Otomobilde bir devir sona eriyor

Düzce'de otomotiv sektöründeki son durumu değerlendiren galerici İhsan Açıkgöz, araç satışlarında geçmiş yıllardaki kadar hızlı bir piyasa bulunmadığını ancak otomobile duyulan ihtiyacın sektörü canlı tuttuğunu söyledi. Fındık sezonunun otomotiv piyasasına etkisine de değinen Açıkgöz, fındık fiyatlarından dolayı üreticilerin beklentilerinin karşılanmadığını ve piyasada ciddi bir hareketlilik oluşmadığını ifade etti.

#2
Foto - Tercihlerde dikkat çeken değişiklik! Otomobilde bir devir sona eriyor

"OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI" Otomobil satın alma alışkanlıklarının değiştiğini belirten Açıkgöz, "Fındıkta çok fazla hareketlilik yok. Fiyatlardan dolayı fındık üreticileri de bu durumdan çok mutlu değil. Otomotiv piyasasına gelecek olursak, eskiden otomobil bir yatırım aracıydı. Ancak şu anda yatırım aracı olmaktan çıktı, sadece ihtiyaç olarak görülmeye başlandı. Bizim sektörümüz aslında bitmeyen bir sektör. Çünkü otomobil artık temel ihtiyaçlardan biri hâline geldi. Eskiden bir ailede, hatta bir sülalede tek bir araba olurdu ve herkes o arabayı kullanırdı. Şimdi ise neredeyse her evde iki araba var. Çocuklar da büyüdüğünde bu sayı üçe çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Tercihlerde dikkat çeken değişiklik! Otomobilde bir devir sona eriyor

"İNSANLAR GERÇEKTEN İHTİYAÇLARI OLDUĞU İÇİN ARAÇ SATIN ALIYOR" Satışların devam ettiğini ancak piyasanın hızlı olmadığını kaydeden Açıkgöz, "Bu nedenle sektör yine hareketli ancak çok hızlı satışlar yok. Bunun sebebi de söylediğim gibi otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması. İnsanlar artık gerçekten ihtiyaçları olduğu için araç satın alıyor. Tercihlerde önemli değişiklikler yaşanıyor. Öncelikle eski araba devri artık bitmeye başladı. Bunun en önemli nedeni sanayi masrafları, yedek parça fiyatları, işçilik ücretleri ve tamir için sıra bekleme gibi sorunlar. İnsanlar artık sanayiye gitmekten çekiniyor. Bu nedenle daha yeni model araçlara yönelmeye başladılar" dedi.

#4
Foto - Tercihlerde dikkat çeken değişiklik! Otomobilde bir devir sona eriyor

"FİYATLAR KÜÇÜK KÜÇÜK ARTIYOR" Otomobil fiyatlarının son iki yıldaki seyrini de değerlendiren Açıkgöz, fiyatlarda ani sıçramalar yerine kademeli yükselişler görüldüğünü ifade etti. Açıkgöz, "Otomobil fiyatları aslında son iki yıldır dolar gibi küçük küçük artıyor. Yani fiyatlar yerinde durmuyor. Sürekli ufak artışlar yaşanıyor ancak bunlar gözle görülür, çok belirgin artışlar değil. Tüketicilerin tercihlerinde de önemli değişiklikler var. Eskiden dizel araçlar çok tercih ediliyordu. Şimdi ise LPG'li ve elektrikli araçlara ciddi bir yönelim söz konusu" dedi.

#5
Foto - Tercihlerde dikkat çeken değişiklik! Otomobilde bir devir sona eriyor

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARA OLAN İLGİ GİDEREK ARTIYOR" Elektrikli otomobillere yönelik geçmişte oluşan soru işaretlerinin kullanım deneyimi arttıkça azalmaya başladığını savunan Açıkgöz, "Özellikle elektrikli araçlara olan ilgi giderek artıyor. Eskiden insanlar elektrikli otomobillerden çekiniyordu. ‘Elektrikli araba mı olur, nasıl kullanılır, sorun çıkarır mı?' gibi düşünceler vardı. Halk arasında elektrikli araçlarla ilgili birtakım şehir efsaneleri dolaşıyordu. Ancak bu araçları kullanan vatandaşlar, söylenenlerin her zaman doğru olmadığını gördü. Elektrikli araçların ekonomik olması, enerji tüketimi, bakım maliyetleri ve mekanik aksam açısından sağladığı avantajlar nedeniyle vatandaşların bu araçlara yöneldiğini görüyoruz. Şu anda otomotiv piyasasında elektrikli araçlara doğru ciddi bir dönüşüm yaşanıyor" dedi.

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