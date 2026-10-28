Tercihlerde dikkat çeken değişiklik! Otomobilde bir devir sona eriyor

"OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI" Otomobil satın alma alışkanlıklarının değiştiğini belirten Açıkgöz, "Fındıkta çok fazla hareketlilik yok. Fiyatlardan dolayı fındık üreticileri de bu durumdan çok mutlu değil. Otomotiv piyasasına gelecek olursak, eskiden otomobil bir yatırım aracıydı. Ancak şu anda yatırım aracı olmaktan çıktı, sadece ihtiyaç olarak görülmeye başlandı. Bizim sektörümüz aslında bitmeyen bir sektör. Çünkü otomobil artık temel ihtiyaçlardan biri hâline geldi. Eskiden bir ailede, hatta bir sülalede tek bir araba olurdu ve herkes o arabayı kullanırdı. Şimdi ise neredeyse her evde iki araba var. Çocuklar da büyüdüğünde bu sayı üçe çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.