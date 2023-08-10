  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük rövanş başlıyor: Fenerbahçe, kararını dünyaya duyurdu! Beklenmedik şekilde listeye eklediler

Türkiye'den Bayraktar TB2 dahil tüm SİHA'ları alan kardeş ülkeden beklenmedik karar! Yasakladılar

Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Yenişehir'de miniklerin ellerinden limonata etkinliği düzenlendi

6 saatte söndürülen yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi

Güney Afrika'da ortalık bu sefer Aslan yüzünden karışacak! Tutsak aslan endüstrisi: Büyük şok...

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak Terör örgütüne ağır darbe! Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

Taksim’de dolar atıp eğleniyorlardı! Villalarından yaka paça alındı

Hiç tahmin edememişlerdi! Hobi olarak başladı ama sonuç inanılmaz

Fenerbahçe'de kadro temizleniyor: Maalesef ders alınmıyor! Oynamadan kazanma dönemi bitti...
Türkiye
3
Yenişehir'de miniklerin ellerinden limonata etkinliği düzenlendi

2023-08-10 14:41:05
Yenişehir'de miniklerin ellerinden limonata etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da, Yenişehir Belediyesi tarafından Çocuk Yaşam Parkı'nda öğrencilerin kas gelişimi sağlamak ve tat duygularını geliştirmek amacıyla limonata etkinliği düzenledi.

#1
Foto - Yenişehir'de miniklerin ellerinden limonata etkinliği düzenlendi

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocuk yaşam parkında 60 öğrencinin katılımıyla öğrencilerin yaz aylarında serinlemeleri ve C vitamini almaları için düzenlenen limonata partisinde öğrenci velileri de katıldı. Çocukların yaptığı limonatalar daha sonra velilere dağıtıldı.

#2
Foto - Yenişehir'de miniklerin ellerinden limonata etkinliği düzenlendi

Çocukların sevinçlerine ortak olduklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, “Çocuk Yaşam Parkı'mızda bulunan çocuklarımıza yönelik olarak farklı etkinlikler düzenleyerek onların hayal dünyalarının zenginleşmesini sağlıyoruz. Etkinliklerimiz ile çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de okula hazırlanmış oluyorlar. Sıcakların arttığı bu günlerde de çocukların serinlemesini, bolca C vitamin almasını, kas gelişimlerini sağlamak ve tat duygularını geliştirmek amacıyla Limonata Etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın ellerinden özenle yapmış oldukları limonatalarını içme fırsatı bulduk. Minik ellerine sağlık diliyorum. Gözleri ışıl ışıl parlayan çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak bizleri fazlasıyla mutlu etti" dedi.

Erdoğan'dan Hakan Fidan'a büyük onur
Gündem

Erdoğan'dan Hakan Fidan'a büyük onur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a MİT'teki görevlerinden dolayı 'Devlet üstün hizmet madalyası berat..
Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlara e-Devlet uyarısı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlara e-Devlet uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber saldırganlar tarafından yapılan, e-Devlet Kapısı benzeri uygulama uyarısı.
Burkina Faso'dan Fransa’ya şok
Dünya

Burkina Faso'dan Fransa’ya şok

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya tanınan vergi avantajlarının sona erdiğini açıkladı.
Ya teklif gelirse paniği! Kemalist Hazal Kaya'dan 'Disney yatırımı'
Medya

Ya teklif gelirse paniği! Kemalist Hazal Kaya'dan 'Disney yatırımı'

Atatürkçü geçinen oyuncu Hazal Kaya, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı alan Disney'e, film ve dizi tekliflerinin kapısını kapatmamak içi..
Kurtlar Vadisi’nde gözlerden kaçan detay Fetö terör örgütünü o zamanlar deşifre etmiş! İşte o görüntüler…
Sosyal Medya

Kurtlar Vadisi’nde gözlerden kaçan detay Fetö terör örgütünü o zamanlar deşifre etmiş! İşte o görüntüler…

Yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde Fetö’nün deşifre edilmesi sosyal medyada günün konusu oldu.
Biden'ı tehdit eden ABD’li öldürüldü
Gündem

Biden'ı tehdit eden ABD’li öldürüldü

FBI'ın yazılı açıklamasında, Biden'ın ziyareti öncesinde Utah'ın Salt Lake City şehrinde Craig Deleeuw Robertson isimli kişinin, "evinde tut..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23