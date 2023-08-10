Yenişehir'de miniklerin ellerinden limonata etkinliği düzenlendi

Çocukların sevinçlerine ortak olduklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, “Çocuk Yaşam Parkı'mızda bulunan çocuklarımıza yönelik olarak farklı etkinlikler düzenleyerek onların hayal dünyalarının zenginleşmesini sağlıyoruz. Etkinliklerimiz ile çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de okula hazırlanmış oluyorlar. Sıcakların arttığı bu günlerde de çocukların serinlemesini, bolca C vitamin almasını, kas gelişimlerini sağlamak ve tat duygularını geliştirmek amacıyla Limonata Etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın ellerinden özenle yapmış oldukları limonatalarını içme fırsatı bulduk. Minik ellerine sağlık diliyorum. Gözleri ışıl ışıl parlayan çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak bizleri fazlasıyla mutlu etti" dedi.