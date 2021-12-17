Yenikapı'da nefes kesen anlar

"Karaya oturmuş bir gemiden kaza zede personeli tahliye edilmesini gerçekleştireceğiz. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak görevimiz yetki alanlarımızda denizde can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak buna hazırlıklı olma anlamında bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Kuruluşu Osmanlı Dönemine dayanan can kurtarma istasyonlarımızda personelce bu işi yapacağız. Yaklaşık 2 binin üzerinde personelimiz 100'ün üzerinde deniz aracıyla 7 gün 24 saat görev yapmaktayız. Personelimiz bu görevi geleneksel bir yöntemle gerçekleştirecek, öncelikle gemiye kılavuz halatı atacağız, bu kılavuzlarla köprü oluşturulacak, makara ve ona kurulan sedye ve sepetle personelin tahliyesi gerçekleştirilecek"