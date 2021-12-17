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Yenikapı'da nefes kesen anlar

2021-12-17 16:36:04
Yenikapı'da nefes kesen anlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Yenikapı'da "Denizdeki Kazazedelerin Kıyıdan Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirdi.

#1
Foto - Senaryo gereği denizin ortasında olumsuz hava koşulları nedeniyle gemide vatandaşlar mahsur kaldı.

Senaryo gereği denizin ortasında olumsuz hava koşulları nedeniyle gemide vatandaşlar mahsur kaldı.

#2
Foto - Botlarla kurtarılamayan vatandaşlar için 36 kara tahlisiye personeli, 21 gemi adamı, 3 balık adam ve uzman kurtarma operasyon ekibi için seferber oldu. Önce varagele sistemi kuruldu.

Botlarla kurtarılamayan vatandaşlar için 36 kara tahlisiye personeli, 21 gemi adamı, 3 balık adam ve uzman kurtarma operasyon ekibi için seferber oldu. Önce varagele sistemi kuruldu.

#3
Foto - Kurulan düzeneğin ardından fişek yardımıyla halat gemiyle ulaştırıldı. Köprü oluşturularak makaraya kurulan sedye ve sepet yardımıyla mahsur kalan mürettebat güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı.

Kurulan düzeneğin ardından fişek yardımıyla halat gemiyle ulaştırıldı. Köprü oluşturularak makaraya kurulan sedye ve sepet yardımıyla mahsur kalan mürettebat güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı.

#4
Foto - Nefes kesen tatbikatta personel canhıraş bir şekilde çalıştı.

Nefes kesen tatbikatta personel canhıraş bir şekilde çalıştı.

#5
Foto - O anlarda drone da tatbikatı havadan görüntüledi.

O anlarda drone da tatbikatı havadan görüntüledi.

#6
Foto -

"Karaya oturmuş bir gemiden kaza zede personeli tahliye edilmesini gerçekleştireceğiz. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak görevimiz yetki alanlarımızda denizde can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak buna hazırlıklı olma anlamında bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Kuruluşu Osmanlı Dönemine dayanan can kurtarma istasyonlarımızda personelce bu işi yapacağız. Yaklaşık 2 binin üzerinde personelimiz 100'ün üzerinde deniz aracıyla 7 gün 24 saat görev yapmaktayız. Personelimiz bu görevi geleneksel bir yöntemle gerçekleştirecek, öncelikle gemiye kılavuz halatı atacağız, bu kılavuzlarla köprü oluşturulacak, makara ve ona kurulan sedye ve sepetle personelin tahliyesi gerçekleştirilecek"

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