Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçti! Savaşın acı yüzü böyle görüntülendi

Şehir merkezinde dağıtılan yardımı alan 85 yaşındaki Nadya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların çok soğuk olduğunu ve bunun kendilerini zorladığını söyledi. Nadya, evlerde elektrik, su ve doğal gaz olmadığını ve kış aylarının gelmesinin kendilerini daha fazla düşündürdüğünü dile getirerek, "Kış geliyor ama biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Herkes gitti, biz burada 4 kişi kaldık. Soğuk oluyor. Isıtma olur mu olmaz mı, elektrik olur mu olmaz mı belli değil." ifadelerini kullandı. Şehirde yer alan ve Rus güçlerince kullanılamaz hale gelen askeri araçların konulduğu bir yem fabrikası da basın mensuplarına açıldı. Burada çok sayıda Rus güçlerine ait yanmış tank ve zırhlı araç olması dikkati çekti. Yem fabrikasında, Ukrayna güçlerince vurulduğunu söylenen Rusya'ya ait bir adet Su-34 enkazının da yer aldığı görüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı. Liman şehri de Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler arasında yer alıyordu. Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak kararından sonra bu şehri geri almıştı.