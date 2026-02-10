Yeniden Refah’tan istifa etmişti! Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar’ın ‘Erdoğan’ çıkışı birilerini fena sarstı
Son dönemde bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye transfer olacağı iddiaları hız kazandı. Özellikle CHP'nin kokuşmuş, çürük sisteminden bıkan birçok başkan AK Parti saflarına geçti. Ancak başka partilerden de AK Parti'ye katılımların olacağı ifade edildi. Listede adı geçen isimlerden birisi de Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip yoluna bağımsız olarak devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar oldu.