Yeniden Refah’tan istifa etmişti! Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar’ın ‘Erdoğan’ çıkışı birilerini fena sarstı

Dedi ki 'parti içerisinde beni istifa etmeye mecbur bırakan tartışmalar oldu. Ama benim Erdoğan'a karşı ayrıldıktan sonra da bir hukukum var. Vefam var, iyi ilişkilerim var. Ahde vefa duyuyorum siyaseten. 2023 seçimlerinde AK Parti'den istifa etmiş olmama rağmen Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak desteklemiştim. Önümüzdeki seçimde Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olursa Adalet ve Kalkınma Partisi olarak değil Şanlıurfa'nın bağımsız Büyükşehir Başkanı olarak Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyeceğim.' dedi.