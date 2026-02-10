Yeniden Refah’tan istifa etmişti! Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar’ın ‘Erdoğan’ çıkışı birilerini fena sarstı

  • İSTANBUL
Son dönemde bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye transfer olacağı iddiaları hız kazandı. Özellikle CHP'nin kokuşmuş, çürük sisteminden bıkan birçok başkan AK Parti saflarına geçti. Ancak başka partilerden de AK Parti'ye katılımların olacağı ifade edildi. Listede adı geçen isimlerden birisi de Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip yoluna bağımsız olarak devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar oldu.

Transfer iddialarının odağındaki Gülpınar, Barış Terkoğlu'na konuştu.

Onlar TV yayınında Terkoğlu, Gülpınar'ın açıklamalarını paylaştı:

“Son günlerde belediye başkanlarının transfer edilecekler listeleri içerisinde sürekli adı gündeme gelince Kasım Gülpınar'ı aradım. Açık ve net olarak şunu sordum: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek misiniz?

Bana dedi ki 'bu partiye dünya görüşü olarak daha fazla yakınım. Daha çok fikri anlamda ilişkilerim var. Ben bu partiden ayrılmak zorunda bırakıldım.

Ama ben Yeniden Refah'tan istifa ederken dönüp seçmene dönüp dedim ki ben bağımsız belediye başkanı olarak yoluma devam edeceğim. Böyle söz verdim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne transfer olmaya bu anlamda düşünmüyorum.' Bunu söyledi.

Dedi ki 'parti içerisinde beni istifa etmeye mecbur bırakan tartışmalar oldu. Ama benim Erdoğan'a karşı ayrıldıktan sonra da bir hukukum var. Vefam var, iyi ilişkilerim var. Ahde vefa duyuyorum siyaseten. 2023 seçimlerinde AK Parti'den istifa etmiş olmama rağmen Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak desteklemiştim. Önümüzdeki seçimde Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olursa Adalet ve Kalkınma Partisi olarak değil Şanlıurfa'nın bağımsız Büyükşehir Başkanı olarak Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyeceğim.' dedi.

