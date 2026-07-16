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Dehşete düşüren haber! Kızamık salgınında ölen çocuk sayısı 779'a yükseldi

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Dehşete düşüren haber! Kızamık salgınında ölen çocuk sayısı 779'a yükseldi

Asya ülkesi Bangladeş'teki kızamık salgınında yaşamını yitiren çocuk sayısı 779'a yükseldi.

#1
Foto - Dehşete düşüren haber! Kızamık salgınında ölen çocuk sayısı 779'a yükseldi

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, kızamık belirtileri gösteren 8 çocuğun son 24 saatte hayatını kaybettiği bildirildi.

#2
Foto - Dehşete düşüren haber! Kızamık salgınında ölen çocuk sayısı 779'a yükseldi

Bununla birlikte şüpheli kızamık kaynaklı can kaybı 684'e yükselirken laboratuvar tarafından doğrulanan kızamık ölümleri ise 95 olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - Dehşete düşüren haber! Kızamık salgınında ölen çocuk sayısı 779'a yükseldi

Ayrıca, son 24 saatte 974 yeni şüpheli kızamık vakası bildirildi, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 115 bin 138'e çıktı. Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

#4
Foto - Dehşete düşüren haber! Kızamık salgınında ölen çocuk sayısı 779'a yükseldi

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri.

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