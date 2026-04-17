Toyota'nın beklenen modeli tanıtıldı: İşte özellikler!
Toyota'nın beklenen modeli tanıtıldı: İşte özellikler!

Toyota'nın yeni modeli Yaris Cross yenilenen ön tasarımı, çevreci iç mekanı ve standart hale gelen 130 beygirlik tam hibrit motoruyla resmi olarak tanıtıldı.

Geçtiğimiz yıl Avrupa pazarında 200 bin adedi aşan satış rakamıyla büyük bir başarı yakalayan Toyota Yaris Cross, merakla beklenen makyajlı versiyonuna kavuştu. Segmentinin iddialı oyuncusu, geçirdiği estetik operasyonuyla birlikte çok daha modern ve dinamik bir görünüme büründü.

DIŞ TASARIMDA NELER DEĞİŞTİ Aracın ön bölümünde tampona entegre edilen yeni panjur tasarımı ve gövde rengiyle uyumlu üç boyutlu petek dokusu öne çıkıyor. Gündüz farlarını da içine alan yeni LED far grubu, 18 inçe kadar uzayan jant seçenekleri ve siyah tavanla sunulan yeni bronz renk alternatifi dış tasarımdaki sportifliği artırıyor.

İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ Kabin içinde sürdürülebilirliği odak noktasına alan Toyota, geleneksel deri yerine karbon emisyonlarını yüzde 95 azaltan bitkisel kökenli Sakura Touch koltuk döşemelerini kullanıyor.

Teknolojik altyapısını koruyan araçta 12 inçlik dijital gösterge paneli, 10 inçlik multimedya ekranı ve fiziksel kontrol tuşları varlığını sürdürüyor.

STANDART HİBRİT MOTOR VE GÜVENLİK Eski versiyondaki 115 beygirlik giriş motoru listeden çıkarılırken, yerine 130 beygir güç üreten tam hibrit ünite tüm modellerde standart hale getirildi.

Seviye 2 otonom sürüş ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla gelen yenilenmiş modelin, eylül ayından itibaren Avrupa'da yollara çıkması bekleniyor./ kaynak: ensonhaber

