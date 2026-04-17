Polonya'nın en kilit isminden gündemi sallayacak çıkış: Türkiye alırsak dengeler değişir, şimdi tam zamanı almalıyız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Polonya'nın en kilit isminden gündemi sallayacak çıkış: Türkiye alırsak dengeler değişir, şimdi tam zamanı almalıyız

Eski Polonya Genelkurmay Başkanı Rajmund Andrzejczak, katıldığı bir organizasyonda Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Euronews'te yer alan habere göre, 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından özellikle NATO’nun doğu kanadında derinleşen güvenlik kaygılarının sürdüğü bir dönemde, Polonya’nın başkenti Varşova’da çarşamba günü düzenlenen Resilience Conference'da (Dayanıklılık Konferansı), Avrupa güvenliğine ilişkin tartışmalar yalnızca askeri kapasite ve savunma harcamaları üzerinden değil, teknoloji, finansman ve yeni tehdit alanları üzerinden de ele alındı. Konferansa katılan eski Polonya Genelkurmay Başkanı Rajmund Andrzejczak, Euronews’e verdiği mülakatta Avrupa güvenlik mimarisinin denkleminde Türkiye’nin daha merkezi bir rol oynayabileceğini söyledi.

Andrzejczak, "Türkiye bu [AB] güvenlik denklemine dahil olursa, Rusya açısından stratejik tablo tamamen değişir," diyerek Türkiye’nin Avrupa savunma mimarisine daha güçlü biçimde dahil edilmesinin Moskova açısından dengeleri değiştireceğini savundu. Polonya’nın NATO’nun doğu kanadındaki rolünün yalnızca Baltık ülkeleri, Finlandiya ve İsveç üzerinden değil, Karadeniz hattı ve Türkiye ile birlikte de düşünülmesi gerektiğini söyleyen eski Polonya generali, Polonya ile Türkiye’nin ortak hedefler ve çıkarlar etrafında daha fazla yakınlaşabileceğini ifade etti.

Türkiye’den gelebilecek katkının yalnızca askeri kapasiteyle sınırlı olmadığını belirten Andrzejczak, "İhtiyaç varsa askeri kapasite ve sanayi dahil birçok alan bulunabilir. Ama bence sivil sektörden ilham, çift kullanımlı alanlar, enerji ve yapay zekâ da buna dahil. İhtiyaç varsa ve irade varsa, bunu bulabiliriz," dedi.

Türkiye’nin AB’ye beklentilerini dile getirmesi için mevcut dönemin uygun olduğuna işaret eden Andrzejczak, "Bunu şimdi iletelim. Bence bu bunun için kesinlikle mükemmel bir zaman. Avrupa Birliği’ne bunu iletmek için bundan daha iyi bir zaman hiç olmadı," dedi. 2018 ile 2023 yılları arasında Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Andrzejczak, Türkiye ile Polonya arasında olası iş birliğinin önünde engellerden çok fırsatlar gördüğünü de ifade etti.

Polonya’nın AB içindeki yaklaşımın değişmesine destek verebileceğini söyleyen Andrzejczak, "Polonya AB ve NATO’da ancak Polonya olarak her zaman koalisyonlar ya da işbirlikleri kurma hakkımız var. Eğer ortada Polonya ve Türkiye’nin ortak siyasi hedefleri varsa, buna hiçbir itiraz olamaz. O yüzden bu açıdan ilerlemeliyiz. Ben sınırlamalara bakmadan, daha çok fırsatlardan söz edilmesini tercih ederdim," ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Avrupa güvenlik denklemindeki yerini coğrafi ve stratejik açıdan tanımlayan ve coğrafyanın stratejik hesaplarda hâlâ belirleyici olduğuna dikkat çeken Andrzejczak, "Jeostrateji ve coğrafya hâlâ önem arz ediyor. Türkiye her türlü stratejik denklemin içinde çok önemli bir yere sahip," dedi.

Polonya’nın doğu kanadındaki rolünün yalnızca kuzey ve Baltık hattı üzerinden düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Andrzejczak, Türkiye’nin de bu güvenlik mimarisinde daha fazla hesaba katılması gerektiğini savundu. Türkiye’nin katkısının yalnızca insansız hava araçlarıyla sınırlı olmadığını da belirten Andrzejczak, "Bu sadece Bayraktarlarla ilgili değil. Bayraktar dronları bunun sadece çok küçük bir parçası," dedi. Görev yaptığı dönemde Polonya’nın en kıdemli askeri ismi olan Andrzejczak, olası iş birliğinin daha büyük sanayi projeleri, bilimsel çalışmalar ve siyasi düzeyde ortaklıkları da kapsayabileceğini söylerken, Türkiye’nin bu güvenlik denkleminde daha fazla yer almasının memnuniyetle karşılanacağını ifade etti.

Vahap

Ab yalvaracak ama biz girmeyeceğiz.

Allah kur'an-ı Kerim'de oku bir ol düşün çalış sabret birbirinden didişme Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Komşusu açken tok yatan bizden değildir ilim içinde de olsa onu al ilim müslümanı Yitik malıdır nerede bulursa alsın alimin mürekke

70 senede 75 senede Avrupa uydu refah içinde Gelecek kaygısı yaşamadan huzur içinde yaşadılar Allah düşünene veriyor bu refahın devam etmesi için Müslümanlarla kim bir olursa kim pastasını paylaşırsa refahını garantisini sağlamış olur Komşusu açken tok yatanlar komşusunun hırsızlığa yönelmesini sağlar kim zarar görür tok olan komşu rahat uyuyamaz Aç olan komşu da rahat uyuyamaz kim buna sebep olur açgözlüler hep benim olsun diyenler bunu birileri bu aç gözlü 100 trilyon dolarlık yahudi'ye Amerika diye avrupalıya Bunu öğren söyler mi öldür öldüre nereye kadar Romalılar başaramadı Cengizhan başaramadı Hitler başaramadı siz mi başaracaksınız
Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı
Gündem

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cü hainlerin avukatlığına soyunan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı
Yaşam

19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran videoda, muhalif olduğunu belirten 19 yaşındaki bir gencin vatan sevgisi ve devlet adamlı..
İmamoğlu davasında 23. gün! Koruma görevlisinden kamera bantlamaya komik savunma
Gündem

İmamoğlu davasında 23. gün! Koruma görevlisinden kamera bantlamaya komik savunma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamasıyla yargılandığı, 92’si tutuklu 414 sanıkl..
Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor
Gündem

Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Trump ile kavgasında vites yükselterek “Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomi..
Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!
Gündem

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Kavlak’ın okul saldır..
