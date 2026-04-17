Polonya'nın en kilit isminden gündemi sallayacak çıkış: Türkiye alırsak dengeler değişir, şimdi tam zamanı almalıyız

Polonya’nın doğu kanadındaki rolünün yalnızca kuzey ve Baltık hattı üzerinden düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Andrzejczak, Türkiye’nin de bu güvenlik mimarisinde daha fazla hesaba katılması gerektiğini savundu. Türkiye’nin katkısının yalnızca insansız hava araçlarıyla sınırlı olmadığını da belirten Andrzejczak, "Bu sadece Bayraktarlarla ilgili değil. Bayraktar dronları bunun sadece çok küçük bir parçası," dedi. Görev yaptığı dönemde Polonya’nın en kıdemli askeri ismi olan Andrzejczak, olası iş birliğinin daha büyük sanayi projeleri, bilimsel çalışmalar ve siyasi düzeyde ortaklıkları da kapsayabileceğini söylerken, Türkiye’nin bu güvenlik denkleminde daha fazla yer almasının memnuniyetle karşılanacağını ifade etti.