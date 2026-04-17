Polonya'nın en kilit isminden gündemi sallayacak çıkış: Türkiye alırsak dengeler değişir, şimdi tam zamanı almalıyız

Euronews'te yer alan habere göre, 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından özellikle NATO’nun doğu kanadında derinleşen güvenlik kaygılarının sürdüğü bir dönemde, Polonya’nın başkenti Varşova’da çarşamba günü düzenlenen Resilience Conference'da (Dayanıklılık Konferansı), Avrupa güvenliğine ilişkin tartışmalar yalnızca askeri kapasite ve savunma harcamaları üzerinden değil, teknoloji, finansman ve yeni tehdit alanları üzerinden de ele alındı. Konferansa katılan eski Polonya Genelkurmay Başkanı Rajmund Andrzejczak, Euronews’e verdiği mülakatta Avrupa güvenlik mimarisinin denkleminde Türkiye’nin daha merkezi bir rol oynayabileceğini söyledi.