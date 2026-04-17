Serhii Kupriienko savunma için Türkiye'yi teklif etti: Büyük oyuncu olabilirler
Ukraynalı savunma teknolojisi şirketi Swarmer’ın CEO’su Serhii Kupriienko, Türkiye'nin savunma mimarisi konusunda iyi bir oyuncu olabileceğini söyledi.
Ukraynalı savunma teknolojisi şirketi Swarmer’ın CEO’su Serhii Kupriienko Euronews’e verdiği mülakatta, Ukrayna savaşının savunma teknolojilerinde yarattığı en büyük değişimin üretim ve geliştirme yapısında görüldüğünü söyledi.
Kupriienko, geçmişte birkaç büyük tedarikçinin hakim olduğu alanın artık yüzlerce ekip ve çözümle şekillendiğini belirterek, "Artık tank, zırhlı araç ya da obüs üreten beş tedarikçiden söz etmiyoruz, yüzlercesinden söz ediyoruz," dedi.
Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinde ise Kupriienko, Ankara’nın Avrupa’nın gelişen savunma ekosisteminde özellikle birlikte çalışabilirlik açısından önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.
Türkiye’yi Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında köprü kuran "mükemmel bir komşu" olarak tanımlayan Kupriienko, NATO üyesi olan Türkiye’nin "güvenilir bir ortak" olduğunu belirtti.
Avrupa’nın önündeki en büyük sınamalardan birinin farklı ulusal savunma mimarileri arasında uyum sağlamak olduğunu vurgulayan Kupriienko, "Türkiye burada çok önemli bir oyuncu olabilir," dedi. Kupriienko, Türkiye’de savunma sanayiinin büyük oyuncular etrafında şekillenmesinin Avrupa’dan çok farklı olmadığını söyledi.
"Bunun Avrupa’dan çok farklı olduğunu düşünmüyorum, dürüst olmak gerekirse," diyen Kupriienko, "Sorun aynı ve çözüm de aynı olmalı. Bu, deneyim paylaşımıyla ilgili," ifadelerini kullandı.
Büyük ana yüklenicilerin "teknolojiyi ölçeklendirmekte, uzun vadeli ilişkiler ve tedarik zincirleri kurmakta gerçekten iyi" olduğunu söyleyen Kupriienko, "Ama yüzlerce startup’ın birbirleriyle neredeyse hiç işbirliği yapmadığı ve ülke başına iki büyük markanın bütün pazarı kaptığı durumda, bu iki dünyayı nasıl birleştireceğimizi bulmalıyız," dedi.
"Sorun da çözüm de aynı: deneyim paylaşımı," diyen Kupriienko, yüzlerce girişimle birkaç büyük ana yükleniciyi aynı ekosistemde daha verimli biçimde buluşturmanın hem Avrupa hem de Türkiye için temel meselelerden biri olduğunu dile getirdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23