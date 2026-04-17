Serhii Kupriienko savunma için Türkiye'yi teklif etti: Büyük oyuncu olabilirler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ukraynalı savunma teknolojisi şirketi Swarmer’ın CEO’su Serhii Kupriienko, Türkiye'nin savunma mimarisi konusunda iyi bir oyuncu olabileceğini söyledi.

Ukraynalı savunma teknolojisi şirketi Swarmer’ın CEO’su Serhii Kupriienko Euronews’e verdiği mülakatta, Ukrayna savaşının savunma teknolojilerinde yarattığı en büyük değişimin üretim ve geliştirme yapısında görüldüğünü söyledi.

Kupriienko, geçmişte birkaç büyük tedarikçinin hakim olduğu alanın artık yüzlerce ekip ve çözümle şekillendiğini belirterek, "Artık tank, zırhlı araç ya da obüs üreten beş tedarikçiden söz etmiyoruz, yüzlercesinden söz ediyoruz," dedi.

Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinde ise Kupriienko, Ankara’nın Avrupa’nın gelişen savunma ekosisteminde özellikle birlikte çalışabilirlik açısından önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Türkiye’yi Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında köprü kuran "mükemmel bir komşu" olarak tanımlayan Kupriienko, NATO üyesi olan Türkiye’nin "güvenilir bir ortak" olduğunu belirtti.

Avrupa’nın önündeki en büyük sınamalardan birinin farklı ulusal savunma mimarileri arasında uyum sağlamak olduğunu vurgulayan Kupriienko, "Türkiye burada çok önemli bir oyuncu olabilir," dedi. Kupriienko, Türkiye’de savunma sanayiinin büyük oyuncular etrafında şekillenmesinin Avrupa’dan çok farklı olmadığını söyledi.

"Bunun Avrupa’dan çok farklı olduğunu düşünmüyorum, dürüst olmak gerekirse," diyen Kupriienko, "Sorun aynı ve çözüm de aynı olmalı. Bu, deneyim paylaşımıyla ilgili," ifadelerini kullandı.

Büyük ana yüklenicilerin "teknolojiyi ölçeklendirmekte, uzun vadeli ilişkiler ve tedarik zincirleri kurmakta gerçekten iyi" olduğunu söyleyen Kupriienko, "Ama yüzlerce startup’ın birbirleriyle neredeyse hiç işbirliği yapmadığı ve ülke başına iki büyük markanın bütün pazarı kaptığı durumda, bu iki dünyayı nasıl birleştireceğimizi bulmalıyız," dedi.

"Sorun da çözüm de aynı: deneyim paylaşımı," diyen Kupriienko, yüzlerce girişimle birkaç büyük ana yükleniciyi aynı ekosistemde daha verimli biçimde buluşturmanın hem Avrupa hem de Türkiye için temel meselelerden biri olduğunu dile getirdi.

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı
Gündem

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cü hainlerin avukatlığına soyunan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı
Yaşam

19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran videoda, muhalif olduğunu belirten 19 yaşındaki bir gencin vatan sevgisi ve devlet adamlı..
İmamoğlu davasında 23. gün! Koruma görevlisinden kamera bantlamaya komik savunma
Gündem

İmamoğlu davasında 23. gün! Koruma görevlisinden kamera bantlamaya komik savunma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamasıyla yargılandığı, 92’si tutuklu 414 sanıkl..
Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor
Gündem

Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Trump ile kavgasında vites yükselterek “Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomi..
Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!
Gündem

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Kavlak’ın okul saldır..
