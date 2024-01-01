2024-01-01 11:34:19 Yeni yılla birlikte hayatımıza girdi
1 Ocak 2024'e girilmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta açıklanan yeni düzenlemelerde devreye girdi. Bugünden itibaren restoranlar menülere fiyatları koymak zorunda, kısa süreli konut kiralamalarında belge zorunlu, Yurtdışı telefon kaydı düzenlemesi devreye girdi., Yurt dışından ithal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için hayata geçti. Cep telefonu IMEI numaraları kayıt işlemleri, ithalatçı ya da imalatçı için tahsis edilen hesap ile gerçekleştirilecek. Yetkisiz hesaplar IMEI kaydı yapamayacak.