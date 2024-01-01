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Ekonomi
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Yeni yılla birlikte hayatımıza girdi

2024-01-01 11:34:19
Yeni yılla birlikte hayatımıza girdi

1 Ocak 2024'e girilmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta açıklanan yeni düzenlemelerde devreye girdi. Bugünden itibaren restoranlar menülere fiyatları koymak zorunda, kısa süreli konut kiralamalarında belge zorunlu, Yurtdışı telefon kaydı düzenlemesi devreye girdi., Yurt dışından ithal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için hayata geçti. Cep telefonu IMEI numaraları kayıt işlemleri, ithalatçı ya da imalatçı için tahsis edilen hesap ile gerçekleştirilecek. Yetkisiz hesaplar IMEI kaydı yapamayacak.

#1
Foto - Yeni yılla birlikte hayatımıza girdi

TÜRK LİRASI KKM HESAPLARI ARTIK AÇILAMAYACAK - Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta bankalara gönderdiği yazıya göre Türk Lirası dönüşümlü KKM hesapları bugünden itibaren artık açılamayacak. Mevcut TL dönüşümlü hesaplar ise vadesi sonlandığında yenilenmeyecek ve kapanacak.

#2
Foto - Yeni yılla birlikte hayatımıza girdi

Yurt dışından ithal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için hayata geçti. Cep telefonu IMEI numaraları kayıt işlemleri, ithalatçı ya da imalatçı için tahsis edilen hesap ile gerçekleştirilecek. Yetkisiz hesaplar IMEI kaydı yapamayacak.

#3
Foto - Yeni yılla birlikte hayatımıza girdi

OTOBÜSLERE ARAÇ TAKİP CİHAZI - Yolcu taşımacılığında da yeni dönem başladı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takma şartı getirildi. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne elektronik ortamda iletilecek.

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