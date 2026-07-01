Hastane muayene ücretlerine büyük zam! İşte kalem kalem yeni fiyatlar
Sosyal Güvenlik Kurumu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularındaki muayene katılım payı ücretlerini artırdı. İşte kalem kalem yeni fiyatlar...
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Sosyal Güvenlik Kurumu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularındaki muayene katılım payı ücretlerini artırdı. İşte kalem kalem yeni fiyatlar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan düzenlemeyle, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerine yönelik katılım payı ücretlerinde artışa gidildi.
Muayene katılım payı tutarlarına son olarak 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ciddi bir zam gelmişti. Yılbaşında yapılan zammın ardından temmuz ayında fiyatlarda bir kez daha güncellemeye gidilmiş oldu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yeni düzenleme kapsamında, ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularındaki muayene katılım payı yüzde 92,3 oranında artırılarak 26 TL'den 50 TL'ye yükseltildi.
Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan hastanelerde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde ve tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde daha önce 26 TL olarak uygulanan katılım payı tutarı yüzde 246,1 artışla 90 TL olarak belirlendi.
Tebliğdeki bir diğer önemli değişiklik vakıf üniversiteleri ve özel sağlık kuruluşlarında görüldü. Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile diş hekimliği fakülteleri bulunan vakıf üniversite hastanelerindeki muayene ücreti katılım payı 100 TL'ye çıkarıldı.
İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında (özel hastaneler) daha önce 60 TL olarak tahsil edilen muayene katılım payı ise yüzde 66,6 oranında artırılarak 100 TL seviyesine ulaştırıldı. Mevcut mevzuatta yer alan, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan muayenelerde katılım payının yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilmesi uygulaması ise geçerliliğini koruyor.
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