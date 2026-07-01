Hastane muayene ücretlerine büyük zam! İşte kalem kalem yeni fiyatlar

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan hastanelerde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde ve tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde daha önce 26 TL olarak uygulanan katılım payı tutarı yüzde 246,1 artışla 90 TL olarak belirlendi.