Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası
Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in adı şimdi de başkanlık makamı için ciddi şekilde dile getirilmeye başlandı.
Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in adı şimdi de başkanlık makamı için ciddi şekilde dile getirilmeye başlandı.
Galatasaray’da 2026 Mayıs ayı için seçim kazan kaynamaya devam ediyor. Fatih Terim’in 'Büyük devrimler gürültüyle gelmez' sözü bir başkanlık manifestosu olarak yorumlanırken; RAMS Park kulislerinde Mehmet Ağar destekli dev bir koalisyonun ayak sesleri duyuluyor.
Galatasaray’da 2026 Mayıs ayındaki seçim süreci yaklaşırken, RAMS Park'taki Galatasaray-Juventus maçı kulisleri de hareketlendirdi. Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Büyük devrimler gürültüyle gelmez" sözü, taraftarlar ve üyeler tarafından bir "başkanlık manifestosu" olarak yorumlanıyor.
Fotospor’un haberine göre, Terim’in bu gizemli mesajı, mevcut Dursun Özbek yönetimine karşı kurulan ve Mehmet Ağar’ın da desteklediği iddia edilen "dev koalisyonun" habercisi olabilir.
Mevcut başkan Dursun Özbek, 2026 seçimleri için stratejisini şimdiden belirlemiş durumda. Özbek’in yeni dönemde; mevcut yönetimden Metin Öztürk ve İbrahim Hatipoğlu'nu liste dışı bırakmayı, yerine camianın ağır toplarından Mehmet Ağar'ı listesine dahil ederek "çok daha güçlü" bir yönetim kurmayı hedeflediği belirtiliyor.
Dursun Özbek’in planlarında taraftarın sevgilisi Erden Timur ismi hala kritik bir yer tutsa da, Timur'un şu an devam eden hukuki süreçler nedeniyle cezaevinde bulunması bu birlikteliği zorlaştırıyor.
Özbek, geçtiğimiz günlerde Timur'u ziyaret ederek "Aramıza dönecek" mesajı verse de, seçim listesindeki yeri belirsizliğini koruyor. Haberlerde Mehmet Ağar’ın ismi hem Dursun Özbek’in listesiyle hem de Fatih Terim’in olası başkanlık adaylığıyla anılıyor.
Ancak RAMS Park’taki son görüntü, Ağar’ın ibreyi eski dostu Terim’e çevirdiği ve "İmparator"un başkanlık yolundaki en büyük destekçisi olacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Galatasaray’da "Büyük Devrim"in ayak sesleri duyulurken; Mehmet Ağar ve Fatih Terim’in birleşmesi seçimi bambaşka bir ortama sürükleyebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23