  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’ Biyolog açıkladı: İşte Ramazan’da oruç tutarken otofajiyi engelleyen yaygın hatalar Kötü haber geldi: Türkiye'den Fransa'ya gönderilen 41 ton ürüne el konuldu, gerekçe herkesi panikletecek Bayramlar resmi tatil edilmişti! ABD’nin o eyaleti ramazan ayını da resmen tanıdı Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası Müthiş haber geldi yine: Osimhen adeta ceza sahasında doğmuş! İnanılmaz rakam Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç Taraftarı panikletecek ve kötü haber gelecek derken... Okan Buruk bu işe dur dedi anlaşılan... Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?
Spor
8
Yeniakit Publisher
Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in adı şimdi de başkanlık makamı için ciddi şekilde dile getirilmeye başlandı.

#1
Foto - Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası

Galatasaray’da 2026 Mayıs ayı için seçim kazan kaynamaya devam ediyor. Fatih Terim’in 'Büyük devrimler gürültüyle gelmez' sözü bir başkanlık manifestosu olarak yorumlanırken; RAMS Park kulislerinde Mehmet Ağar destekli dev bir koalisyonun ayak sesleri duyuluyor.

#2
Foto - Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası

Galatasaray’da 2026 Mayıs ayındaki seçim süreci yaklaşırken, RAMS Park'taki Galatasaray-Juventus maçı kulisleri de hareketlendirdi. Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Büyük devrimler gürültüyle gelmez" sözü, taraftarlar ve üyeler tarafından bir "başkanlık manifestosu" olarak yorumlanıyor.

#3
Foto - Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası

Fotospor’un haberine göre, Terim’in bu gizemli mesajı, mevcut Dursun Özbek yönetimine karşı kurulan ve Mehmet Ağar’ın da desteklediği iddia edilen "dev koalisyonun" habercisi olabilir.

#4
Foto - Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası

Mevcut başkan Dursun Özbek, 2026 seçimleri için stratejisini şimdiden belirlemiş durumda. Özbek’in yeni dönemde; mevcut yönetimden Metin Öztürk ve İbrahim Hatipoğlu'nu liste dışı bırakmayı, yerine camianın ağır toplarından Mehmet Ağar'ı listesine dahil ederek "çok daha güçlü" bir yönetim kurmayı hedeflediği belirtiliyor.

#5
Foto - Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası

Dursun Özbek’in planlarında taraftarın sevgilisi Erden Timur ismi hala kritik bir yer tutsa da, Timur'un şu an devam eden hukuki süreçler nedeniyle cezaevinde bulunması bu birlikteliği zorlaştırıyor.

#6
Foto - Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası

Özbek, geçtiğimiz günlerde Timur'u ziyaret ederek "Aramıza dönecek" mesajı verse de, seçim listesindeki yeri belirsizliğini koruyor. Haberlerde Mehmet Ağar’ın ismi hem Dursun Özbek’in listesiyle hem de Fatih Terim’in olası başkanlık adaylığıyla anılıyor.

#7
Foto - Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası

Ancak RAMS Park’taki son görüntü, Ağar’ın ibreyi eski dostu Terim’e çevirdiği ve "İmparator"un başkanlık yolundaki en büyük destekçisi olacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Galatasaray’da "Büyük Devrim"in ayak sesleri duyulurken; Mehmet Ağar ve Fatih Terim’in birleşmesi seçimi bambaşka bir ortama sürükleyebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi
Gündem

Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi

İstanbul’u hizmete aç bırakan, adı yolsuzluk, diploma sahteciliği ve şaibeli işlerle anılan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karanlık defteri açılı..
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Gündem

Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar

Türkiye'nin her yerinde suç işleyerek toplumda paniğe sebep olan Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran kamu görevlilerinin emniyetteki bazı ..
Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!
Dünya

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin Cenevre'de anlaşmayla tamamlandığı duyurulmuş, hatta bu gelişmelerin ardından altında büyük düş..
Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu
Dünya

Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı etkinliğinde konuşmalar sürerken Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden rahatsızlandı ve Tayvan Devlet Başkanı Wi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23