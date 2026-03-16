ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

ABD ve İsrail'in saldırılarına misliyle karşılık veren İran'ın hamleleri küresel petrol piyasasında dalgalanmalara sebep olmaya devam ediyor.

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

Özellikle enerji krizinin derinleştiği bu dönemde, Tahran’ın en büyük ticaret ortakları merak ediliyor.

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

İran Gümrük ve Petrol Sevkiyatı (2024) verilerine göre hazırlanan resmi rakamlar, İran’ın ekonomik ablukayı nasıl göğüslediğini ortaya koyuyor.

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

Batı'nın baskılarına rağmen İran petrolünün dünyaya açılan kapıları ve ülkelerin alım oranları, Tahran’ın küresel sistemdeki stratejik ağırlığını kanıtlar nitelikte.

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

İşte İran petrolünün ülke ülke dağılım listesi…

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

ÇİN: Yüzde 90.8

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

SURİYE: Yüzde 3.3

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

BAE: Yüzde 2

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

VENEZUELA: Yüzde 1.2

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

IRAK: Yüzde 0.9

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

TÜRKİYE: Yüzde 0.6

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

MALEZYA: Yüzde 0.4

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

UMMAN: Yüzde 0.3

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

LÜBNAN: Yüzde 0.2

Foto - ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!

SRİ LANKA: Yüzde 0.2/ derleyen: haber7

Açık açık söylemek zorunda kaldılar! İsrail’de bomba İran itirafı
Gündem

Açık açık söylemek zorunda kaldılar! İsrail’de bomba İran itirafı

Siyonist rejimin sözde aşılmaz denilen hava savunma sistemleri, İran'ın misket bombası yüklü füzeleri karşısında çaresiz kaldı. İsrail'in Ma..
Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'
Gündem

Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakcı, kendisine ve takipçilerine yönelik "kafir" suçlamalarına sosyal medya üzerinden yayınla..
ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!
Dünya

ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'a yönelik saldırıların ne zaman biteceği yönündeki sorulara, ''Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta iç..
Anketten flaş sonuçlar! CHP erirken AK Parti arayı açıyor!
Gündem

Anketten flaş sonuçlar! CHP erirken AK Parti arayı açıyor!

Siyaset arenasındaki suların durulmadığı şu günlerde GENAR Araştırma, Mart ayı seçim anketiyle seçmenin nabzını tuttu. Ana muhalefet partisi..
Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!
Dünya

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

Arap Birliği, İsrail’in uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etmesini "insani bir felaket" olarak nitelendirerek dünyaya "İ..
Siyonistlere nükleer teknolojinin finansmanını Almanya sağlamış!
Dünya

Siyonistlere nükleer teknolojinin finansmanını Almanya sağlamış!

İsrail basınında yayımlanan bir araştırmaya göre Almanya’nın, 1961-1973 yılları arasında gizli kanallar üzerinden İsrail’in Dimona nükleer r..
