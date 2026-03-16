ABD'nin gözü petrolde: İşte İran'ın petrolüne bağımlı olan ülkeler!
ABD ve İsrail'in saldırılarına misliyle karşılık veren İran'ın hamleleri küresel petrol piyasasında dalgalanmalara sebep olmaya devam ediyor.
Özellikle enerji krizinin derinleştiği bu dönemde, Tahran’ın en büyük ticaret ortakları merak ediliyor.
İran Gümrük ve Petrol Sevkiyatı (2024) verilerine göre hazırlanan resmi rakamlar, İran’ın ekonomik ablukayı nasıl göğüslediğini ortaya koyuyor.
Batı'nın baskılarına rağmen İran petrolünün dünyaya açılan kapıları ve ülkelerin alım oranları, Tahran’ın küresel sistemdeki stratejik ağırlığını kanıtlar nitelikte.
İşte İran petrolünün ülke ülke dağılım listesi…
ÇİN: Yüzde 90.8
SURİYE: Yüzde 3.3
BAE: Yüzde 2
VENEZUELA: Yüzde 1.2
IRAK: Yüzde 0.9
TÜRKİYE: Yüzde 0.6
MALEZYA: Yüzde 0.4
UMMAN: Yüzde 0.3
LÜBNAN: Yüzde 0.2
SRİ LANKA: Yüzde 0.2/ derleyen: haber7
