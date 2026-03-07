3. Dünya Savaşı’nda ilk vurulacak ABD şehirleri belli oldu! New York ve Washington’ı unutun, asıl hedef başka

HONOLULU, HAWAİİ: Honolulu dışarıdan bakıldığında huzurlu bir tropikal cennet gibi görünse de, ada nükleer bir çatışmada en savunmasız hedeflerden biri haline gelebilir. Hawaii'nin başkenti, Pearl Harbor ve Pearl Harbor-Hickam Ortak Üssü de dahil olmak üzere birçok önemli ABD askeri tesisine ev sahipliği yapıyor ve bu da onu Amerika'nın savunma ağı için stratejik olarak önemli kılıyor. LOS ANGELES, KALİFORNİYA: 3,7 milyondan fazla sakiniyle Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci büyük şehri ve önemli bir ekonomik güç merkezidir. Şehir, önemli limanlara, havacılık ve uzay şirketlerine, savunma sanayi şirketlerine ve küresel medya kuruluşlarına ev sahipliği yapmaktadır. SAN FRANCİSCO, KALİFORNİYA: San Francisco evimdir.Yaklaşık 842.000 sakini olan şehir, dünyanın en etkili teknoloji ve finans bölgelerinden birinin merkezinde yer almaktadır.