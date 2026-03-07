  • İSTANBUL
SON DAKİKA
3. Dünya Savaşı’nda ilk vurulacak ABD şehirleri belli oldu! New York ve Washington’ı unutun, asıl hedef başka
İran-İsrail savaşı küresel bir nükleer tırmanışa evrilirken, askeri analistler Üçüncü Dünya Savaşı’nın "ölüm listesini" yayınladı. Washington ve New York gibi bilindik merkezlerin ötesinde, asıl tehlike stratejik derinliklerde gizli! Savunmanın can damarı Utah’tan, nükleer bombardıman uçaklarının yuvası Louisiana’ya kadar ABD'nin tüm sinir uçları hedef tahtasında.

Ortadoğu’daki bölgesel hesaplaşma, Rusya ve Çin gibi devlerin devreye girmesiyle nükleer bir felaketin eşiğine geldi. Daily Mail’in haberine göre askeri uzmanlar, olası bir nükleer çatışmada füzelerin kilitleneceği öncelikli hedefleri belirledi. Listede sadece siyasi ve finansal merkezler değil, Amerikan nükleer cephaneliğini ayakta tutan "gizli kaleler" de yer alıyor. Utah’taki Hill Hava Kuvvetleri Üssü’nden Louisiana’daki B-52 üssüne kadar uzanan bu rotada, milyonlarca sivilin hayatı namlu ucunda. İşte nükleer bir şafakta yeryüzünden silinme riskiyle karşı karşıya olan o stratejik merkezler…

Analistler Üçüncü Dünya Savaşı senaryosunda ABD’deki ilk hedef olacak şehirler açıkladı; savunmanın can damarı Utah’ın yanı sıra Washington ve New York gibi merkezlerin nükleer füzelerin öncelikli rotasında olduğu görüldü!

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran topraklarındaki stratejik noktalara yönelik operasyonlarını sıklaştırması, dünya kamuoyunda büyük bir endişe dalgası oluşturuyor. Bölgesel bir hesaplaşmanın sınırlarını aşan çatışmalar, insanlığı küresel bir savaşın eşiğine kadar sürükledi.

AVRUPA ORDULARI SAVAŞ GİRDABINA ÇEKİLİYOR Avrupa ülkeleri, her ne kadar doğrudan bir sıcak çatışmaya dahil olmaktan kaçınsalar da müttefik hatlarını korumak adına askeri varlıklarını sahaya sürmeye başladı. Krizin derinleşmesiyle birlikte kıta devletleri, istemeyerek de olsa kendilerini bu devasa kaosun tam merkezinde buluyor.

MOSKOVA VE PEKİN’İN HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR Daily Mail'in haberine göre, askeri analistler, İran’ın Rusya ve Çin gibi devasa askeri güçleri yanına çekmesi durumunda, felaketle sonuçlanacak bir dünya savaşının kaçınılmaz hale geleceğini vurguluyor. Tahran’ın güçlü müttefiklerinin devreye girmesi, nükleer bir tırmanışın en büyük tetikleyicisi olarak görülüyor.

METROPOLLERİN KADERİ: İLK HEDEF NEW YORK VE WASHINGTON Olası bir saldırı senaryosunda New York ve Washington DC gibi yönetim merkezlerinin ilk vurulacak yerler arasında olduğu biliniyor. Ancak ülkenin stratejik derinliklerinde yer alan ve halkın pek bilmediği bazı noktalar, askeri önemleri nedeniyle nükleer füzelerin rotasına girmiş durumda.

EYALETLERDEKİ GİZLİ ASKERİ ÜSLER NAMLU UCUNDA Louisiana’daki Shreveport’tan Utah’daki Ogden’e kadar uzanan geniş bir ağ, Amerikan savunma altyapısının can damarlarını oluşturuyor. Uzak bölgelerde konumlanan tesisler, nükleer bir çatışmada düşman füzelerinin öncelikli hedefleri arasında yer alacak.

İŞTE ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'NDA İLK HEDEF OLACAK ABD ŞEHİRLERİ: DC WHASHİNGTON, DC: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi ve askeri sinir merkezidir. Başkent, Beyaz Saray'a, Kongre'ye ve Pentagon'a ev sahipliği yapıyor; bu da onu herhangi bir büyük çatışmada en bariz hedeflerden biri haline getiriyor. Yaklaşık 684.000 sakiniyle şehir, ülkenin liderlik ve askeri komuta yapısında merkezi bir rol oynamaktadır. NEW YORK ŞEHRİ: New York City, yaklaşık 7,9 milyon sakiniyle ABD'nin en kalabalık şehridir. Burası Wall Street'e, Birleşmiş Milletler'e ve dünyanın birçok önemli kuruluşuna ev sahipliği yapıyor.En büyük medya ve finans kurumları Ogden-Clearfield, Utah (ABD savunma altyapısının can damarı!) Ogden ve Clearfield, Utah'ın Wasatch Dağları'nın eteklerinde, dağ sıralarının yakınlarında yer almaktadır. ABD'nin en önemli askeri tesislerinden biri olan Hill Hava Kuvvetleri Üssü, Hava Kuvvetleri Nükleer Silah Merkezi'ni desteklemektedir.

HONOLULU, HAWAİİ: Honolulu dışarıdan bakıldığında huzurlu bir tropikal cennet gibi görünse de, ada nükleer bir çatışmada en savunmasız hedeflerden biri haline gelebilir. Hawaii'nin başkenti, Pearl Harbor ve Pearl Harbor-Hickam Ortak Üssü de dahil olmak üzere birçok önemli ABD askeri tesisine ev sahipliği yapıyor ve bu da onu Amerika'nın savunma ağı için stratejik olarak önemli kılıyor. LOS ANGELES, KALİFORNİYA: 3,7 milyondan fazla sakiniyle Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci büyük şehri ve önemli bir ekonomik güç merkezidir. Şehir, önemli limanlara, havacılık ve uzay şirketlerine, savunma sanayi şirketlerine ve küresel medya kuruluşlarına ev sahipliği yapmaktadır. SAN FRANCİSCO, KALİFORNİYA: San Francisco evimdir.Yaklaşık 842.000 sakini olan şehir, dünyanın en etkili teknoloji ve finans bölgelerinden birinin merkezinde yer almaktadır.

SHREYEPORT, LOUİSİANA Louisiana'daki bu metropol bölgesi genellikle göz ardı edilir, ancak ABD'nin en güçlü nükleer hava üslerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü, dünya çapında nükleer saldırılar düzenleyebilen B-52 bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor. 2025 yılında yaklaşık 172.033 nüfusa sahip olan Shreveport'un bu üsse olan yakınlığı (altı milden az), sivil kayıpları tehdidini çok yüksek hale getiriyor. SEATTLE, WASHİNGTON Seattle metropol alanı 760.000'den fazla sakine ev sahipliği yapıyor ve ABD Donanması'nın en büyük denizaltı ve nükleer silah tesislerinden biri olan Kitsap Deniz Üssü'ne yakın konumda bulunuyor. Bölge aynı zamanda Küresel bir teknoloji merkezi ve önemli bir liman kenti olması, stratejik önemini daha da artırıyor. Houston, Teksas Chicago, Illinois Cheyenne, Wyoming Büyük Şelaleler, Montana Colorado Springs, Colorado Omaha, Nebraska

