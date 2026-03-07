3. Dünya Savaşı’nda ilk vurulacak ABD şehirleri belli oldu! New York ve Washington’ı unutun, asıl hedef başka

İŞTE ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'NDA İLK HEDEF OLACAK ABD ŞEHİRLERİ: DC WHASHİNGTON, DC: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi ve askeri sinir merkezidir. Başkent, Beyaz Saray'a, Kongre'ye ve Pentagon'a ev sahipliği yapıyor; bu da onu herhangi bir büyük çatışmada en bariz hedeflerden biri haline getiriyor. Yaklaşık 684.000 sakiniyle şehir, ülkenin liderlik ve askeri komuta yapısında merkezi bir rol oynamaktadır. NEW YORK ŞEHRİ: New York City, yaklaşık 7,9 milyon sakiniyle ABD'nin en kalabalık şehridir. Burası Wall Street'e, Birleşmiş Milletler'e ve dünyanın birçok önemli kuruluşuna ev sahipliği yapıyor.En büyük medya ve finans kurumları Ogden-Clearfield, Utah (ABD savunma altyapısının can damarı!) Ogden ve Clearfield, Utah'ın Wasatch Dağları'nın eteklerinde, dağ sıralarının yakınlarında yer almaktadır. ABD'nin en önemli askeri tesislerinden biri olan Hill Hava Kuvvetleri Üssü, Hava Kuvvetleri Nükleer Silah Merkezi'ni desteklemektedir.