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Yeni Parti’de uçan kuştan haberi olan gazeteci açıkladı! İşte İmamoğlu’nun yerine aday olarak düşünülen isim

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Yeni Parti’de uçan kuştan haberi olan gazeteci açıkladı! İşte İmamoğlu’nun yerine aday olarak düşünülen isim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olası bir başkanlık seçimi senaryosuna ilişkin siyaset kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu hakkında verilebilecek muhtemel bir ceza kararı sonrasında yeniden seçim yapılması durumunda, Yeni Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'yi aday gösterebileceğini ileri sürdü. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın CHP saflarında kalmaya devam etmesi sebebiyle Yeni Parti yönetiminin stratejik bir hamleyle farklı bir isim üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

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Foto - Yeni Parti’de uçan kuştan haberi olan gazeteci açıkladı! İşte İmamoğlu’nun yerine aday olarak düşünülen isim

İBB için yeni bir seçim ihtimali üzerinden dikkat çekici bir kulis bilgisi ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, olası seçimde Yeni Parti'nin adayının Kemal Çebi olabileceğini söyledi. Yarkadaş'ın açıklamalarında Nuri Aslan'ın CHP'deki konumu da öne çıktı. Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB'de olası bir başkanlık seçiminin siyasi dengeleri değiştirebileceğini belirten Yarkadaş, Yeni Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'yi aday gösterebileceğini iddia etti. Yarkadaş, bu ihtimalin Ekrem İmamoğlu hakkında verilebilecek olası bir ceza kararının ardından belediyede yeni bir seçim yapılması durumunda ortaya çıkabileceğini savundu.

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Foto - Yeni Parti’de uçan kuştan haberi olan gazeteci açıkladı! İşte İmamoğlu’nun yerine aday olarak düşünülen isim

Yarkadaş, olası seçimde İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın durumuna da dikkat çekti. Aslan'ın CHP'de kalmaya devam ettiğini belirten Yarkadaş, Yeni Parti'nin bu nedenle farklı bir isim üzerinde durabileceğini ifade etti. Yarkadaş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Eğer işler bu noktaya gelirse Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB'de Yeni Parti'nin adayı olabilir. Çünkü Nuri Aslan CHP'de kalıyor ve kalmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bir ceza alır ve belediye başkanlık seçimi yapılmak zorunda kalırsa Yeni Parti'nin CHP'de kalan bir belediye başkan vekilini aday göstermesi zaten mümkün değil."

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Foto - Yeni Parti’de uçan kuştan haberi olan gazeteci açıkladı! İşte İmamoğlu’nun yerine aday olarak düşünülen isim

Barış Yarkadaş, programda Kemal Çebi'nin Yeni Parti'ye geçiş sürecine ilişkin kişisel gözlemlerini de anlattı. Çebi'yi uzun yıllardır tanıdığını belirten Yarkadaş, parti değişikliği sırasında belediye başkanının üzgün olduğunu ileri sürdü.

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Foto - Yeni Parti’de uçan kuştan haberi olan gazeteci açıkladı! İşte İmamoğlu’nun yerine aday olarak düşünülen isim

Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: "Kemal Çebi çok istemeye istemeye gitti Yeni Parti'ye. Ayrılırken 'Bizim hiçbir ideolojik ayrılığımız yok' dedi, çok da üzgündü. Kemal abiyi çok eskiden tanırım. Atadan, dededen Cumhuriyet Halk Partili. Şu ana kadar kendisiyle ilgili herhangi bir yolsuzluk iddiası da çıkmadı."

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