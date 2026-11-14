Yeni Parti’de uçan kuştan haberi olan gazeteci açıkladı! İşte İmamoğlu’nun yerine aday olarak düşünülen isim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olası bir başkanlık seçimi senaryosuna ilişkin siyaset kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu hakkında verilebilecek muhtemel bir ceza kararı sonrasında yeniden seçim yapılması durumunda, Yeni Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'yi aday gösterebileceğini ileri sürdü. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın CHP saflarında kalmaya devam etmesi sebebiyle Yeni Parti yönetiminin stratejik bir hamleyle farklı bir isim üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.