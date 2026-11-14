Yeni Parti’de uçan kuştan haberi olan gazeteci açıkladı! İşte İmamoğlu’nun yerine aday olarak düşünülen isim

Yarkadaş, olası seçimde İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın durumuna da dikkat çekti. Aslan'ın CHP'de kalmaya devam ettiğini belirten Yarkadaş, Yeni Parti'nin bu nedenle farklı bir isim üzerinde durabileceğini ifade etti. Yarkadaş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Eğer işler bu noktaya gelirse Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB'de Yeni Parti'nin adayı olabilir. Çünkü Nuri Aslan CHP'de kalıyor ve kalmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bir ceza alır ve belediye başkanlık seçimi yapılmak zorunda kalırsa Yeni Parti'nin CHP'de kalan bir belediye başkan vekilini aday göstermesi zaten mümkün değil."