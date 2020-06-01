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Siyaset
11
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan yeni parti açıklaması

2020-06-01 11:59:08
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan yeni parti açıklaması

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ardından Türk siyasi arenasına bir parti daha katılıyor.

#1
Foto - Türkiye'de erken seçim tartışmaları devam ederken yeni partiler peş peşe kurulmaya başladı.

Türkiye'de erken seçim tartışmaları devam ederken yeni partiler peş peşe kurulmaya başladı.

#2
Foto - CHP'den istifa ederek eski partisine büyük eleştiriler getiren Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

CHP'den istifa ederek eski partisine büyük eleştiriler getiren Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

#3
Foto - Öztürk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle kurulması ertelenen yeni partiyi Temmuz ayına kuracaklarını söyledi.

Öztürk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle kurulması ertelenen yeni partiyi Temmuz ayına kuracaklarını söyledi.

#4
Foto - İşte Yılmaz'ın Biz10 Tv'deki açıklamaları:

İşte Yılmaz'ın Biz10 Tv'deki açıklamaları:

#5
Foto - Biz normalde Mart sonu partiyi açıklayacaktık. Ancak koronavirüs nedeniyle erteledik.

Biz normalde Mart sonu partiyi açıklayacaktık. Ancak koronavirüs nedeniyle erteledik.

#6
Foto - Partimiz koronavirüs gölgesine düşmesin diye evden çalışmalarımızı sürdürerek

Partimiz koronavirüs gölgesine düşmesin diye evden çalışmalarımızı sürdürerek "Temmuz ayında partiyi duyuralım" dedik.

#7
Foto - Parti çalışmalarımız sona ermiş durumda. Temmuz ayında kuruyoruz.

Parti çalışmalarımız sona ermiş durumda. Temmuz ayında kuruyoruz.

#8
Foto - Son birkaç toplantı yapacağız. İsim, logo, kurucular vs. bunları konuşacağız.

Son birkaç toplantı yapacağız. İsim, logo, kurucular vs. bunları konuşacağız.

#9
Foto - Partide tanınmış isimler var. Sürpriz isimler bulunuyor. Hiç siyasi arenada olmayan kişiler de bulunuyor.

Partide tanınmış isimler var. Sürpriz isimler bulunuyor. Hiç siyasi arenada olmayan kişiler de bulunuyor.

#10
Foto - Kurduğumuz da zaten bu isimleri göreceksiniz.

Kurduğumuz da zaten bu isimleri göreceksiniz.

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