  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Vay pişkin vay” dedirtti! İran’a saldırı başlatan Netanyahu’dan ilk açıklama Uykuda neden hiç hapşıramazsınız? Vücudun güvenlik kilidi! ABD ve İsrail İran'ı vurmaya başladı: Hangi ülke kimi destekliyor? Bakanlık müjdeyi verdi: Beklenen hibe desteği başvuruları bugün başladı ABD ve İsrail’in vurduğu İran’dan karşı hamle! Füzeleri birer birer ateşlediler Sahurların gizli kahramanı! Bu çorbayı içen acıkmıyor, susamıyor İran’a bu sabah saldırı başlatan Netanyahu’dan flaş karar Hesaplar sil baştan yapıldı, emekli maaşları şahlanacak! Dilden dile dolaşan oran, tamı tamına yüzde 31 Okullarda Ramazan etkinliklerine velilerden tam not: CİMER üzerinden teşekkür ettiler
Eğitim
5
Yeniakit Publisher
Okullarda Ramazan etkinliklerine velilerden tam not: CİMER üzerinden teşekkür ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okullarda Ramazan etkinliklerine velilerden tam not: CİMER üzerinden teşekkür ettiler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi ve teveccüh gördü. Etkinlikler dolayısıyla CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvuran binlerce vatandaş, okullarda Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen faaliyetlerin öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığını belirterek bu tip uygulamaların sürdürülmesi temennisini dile getirdi. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere emeği geçen Milli Eğitim camiasına teşekkür mesajları iletildi.

1
#1
Foto - Okullarda Ramazan etkinliklerine velilerden tam not: CİMER üzerinden teşekkür ettiler

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı kapsamında Ramazan ayı dolayısıyla okullarda Maarifin Kalbinde Ramazan temalı etkinlikler düzenlenmesini kararlaştırdı. 81 ilde, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma değerlerini belirgin hale getiren, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmaya imkan sağlayan ruhunu yansıtacak şekilde şenlikler, söyleşi programları, ortak iftar sofraları başta olmak üzere bir dizi etkinlik planlandı. Etkinliklerin okullarda uygulanmaya başlanması ardından velilerden CİMER’e yoğun ilgi, teveccüh ve teşekkür başvuruları iletildi.

#2
Foto - Okullarda Ramazan etkinliklerine velilerden tam not: CİMER üzerinden teşekkür ettiler

CİMER’e Ramazan ayının ilk haftasında yapılan binlerce başvuruda vatandaşlar, “Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerlerini genç nesillere aktarmayı amaçlayan etkinliklere ilişkin memnuniyetlerini” ifade etti, “etkinlikler ve iftar programlarına ilişkin paylaşımlar dolayısıyla emeği geçen milli eğitim camiasına tebrik ve teşekkür mesajlarını” iletti. CİMER’e yaptıkları başvurularda veliler, söz konusu etkinliklerin, “öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığına” yönelik görüş beyan ederken, vatandaşların büyük çoğunluğu, “özümüze ve kültürümüze uygun milli eğitim etkinliklerinin” arttırılması, bu tip uygulamaların sürmesini temenni eden başvurular iletti.

#3
Foto - Okullarda Ramazan etkinliklerine velilerden tam not: CİMER üzerinden teşekkür ettiler

“BU YIL BAMBAŞKA BİR RAMAZAN YAŞIYORUZ” Biri lisede diğeri ortaokulda okuyan iki kardeşi olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Bu yıl kardeşlerim sayesinde bambaşka bir Ramazan yaşıyoruz. Kardeşlerim okuldan her gün o kadar mutlu ve heyecanlı geliyorlar ki, anlatamam… Kendi aralarında konuşurlarken, ‘Bu hayatımızın en güzel Ramazanı oluyor’ demeleri bizi çok duygulandırdı. Onların bu yoğun isteği ve mutluluğu bizi de harekete geçirdi. Bu sene ilk defa evimizi Ramazan için süsledik ve o manevi havayı hep birlikte evimizde de karşıladık…Gençlerimizin ve çocuklarımızın değerlerimizi bu kadar severek, isteyerek ve eğlenerek öğrenmesi paha biçilemez bir değer” derken, kalpten teşekkürlerini iletti. Bir diğer başvuruda “Ramazan iklimini öğrencilerimizin günlük hayatında sadece zihinlere değil kalplere de dokundunuz. Bu kıymetli hizmetleri evlatlarımıza sunan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli eğitim bakanımız Sayın Yusuf Tekin beyefendiye tüm idareci, öğretmen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı. Etkinliklere dahil olan bir veli ise duygularını, “'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri ile çocuklarımıza Ramazan’ın bereketini, paylaşmayı ve manevi güzellikleri öyle içten yaşatıyorsunuz ki... Özellikle teneffüslerde yükselen ilahiler, miniklerin cıvıl cıvıl coşkusuyla hep bir ağızdan söylemeleri, okul bahçelerinin, koridorlarının Ramazan sevinciyle dolup taşması muhteşem olmuş! Bu samimi çabalarınız, geleceğimizin teminatı yavrularımızın kalbine iman tohumları ekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” sözleriyle aktardı.

#4
Foto - Okullarda Ramazan etkinliklerine velilerden tam not: CİMER üzerinden teşekkür ettiler

GENÇLERİN DEĞER TEMELLİ KİMLİK İNŞASINA KATKI SAĞLIYOR Maarif Ramazan Etkinlikleri dolayısıyla CİMER’e ulaşan başvurularda, “Türkiye’deki şarkı sözleri ve sosyal medya içeriklerinin çocukları olumsuz etkilemesine karşı bu tür Ramazan etkinliklerinin ve değer eğitimi uygulamalarının desteklenmesini” savunanlar, “Ramazan bilincinin doğru bir pedagojik yaklaşımla anlatılmasının “gençlerin değer temelli bir kimlik inşa etmesine, zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına önemli katkı sağlayacağı” düşüncesini ifade edenler ile bu tip etkinlikler yoluyla “Türkiye Yüzyılı hayaline bir adım daha yaklaşıldığını” ifade edenler de yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

A g

Sayın milli eğitim bakanına teşekkür ederiz ama biraz da Bolu Göynük orta okulu müdürüne de bakın adam basbortusu öğretmen düşmanı sözde laik biri
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı

ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin sonucu İsrail'de artan güvenlik riskleri sonucu Çin'den vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi...
SARSILMAZ’dan Enforce TAC Fuarı’nda İki Yeni Global İş Birliği
Teknoloji

SARSILMAZ’dan Enforce TAC Fuarı’nda İki Yeni Global İş Birliği

Türk savunma sanayi sektörünün lider şirketi SARSILMAZ, Enforce TAC Fuarı’nda insansız savunma sistemleri konusunda Macaristan ve AB Bölgesi..
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

İsrail basınına göre Hindistan merkezli Air India, ABD-İran geriliminin gölgesinde 1 Mart’tan itibaren İsrail’e tüm uçuşlarını bir hafta sür..
Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması
Gündem

Bakan Fidan'dan dikkat çeken 'savaş' açıklaması

Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Fidan 'Savaş, alandan masaya taşı..
Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi
Dünya

Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapatan Londra yönetimi, T..
İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu
Dünya

İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu

Terör devleti İsrail rahat durmuyor. İran'a saldıran Siyonist katiller, bir ülkeyi daha vurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23