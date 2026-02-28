Okullarda Ramazan etkinliklerine velilerden tam not: CİMER üzerinden teşekkür ettiler

“BU YIL BAMBAŞKA BİR RAMAZAN YAŞIYORUZ” Biri lisede diğeri ortaokulda okuyan iki kardeşi olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Bu yıl kardeşlerim sayesinde bambaşka bir Ramazan yaşıyoruz. Kardeşlerim okuldan her gün o kadar mutlu ve heyecanlı geliyorlar ki, anlatamam… Kendi aralarında konuşurlarken, ‘Bu hayatımızın en güzel Ramazanı oluyor’ demeleri bizi çok duygulandırdı. Onların bu yoğun isteği ve mutluluğu bizi de harekete geçirdi. Bu sene ilk defa evimizi Ramazan için süsledik ve o manevi havayı hep birlikte evimizde de karşıladık…Gençlerimizin ve çocuklarımızın değerlerimizi bu kadar severek, isteyerek ve eğlenerek öğrenmesi paha biçilemez bir değer” derken, kalpten teşekkürlerini iletti. Bir diğer başvuruda “Ramazan iklimini öğrencilerimizin günlük hayatında sadece zihinlere değil kalplere de dokundunuz. Bu kıymetli hizmetleri evlatlarımıza sunan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli eğitim bakanımız Sayın Yusuf Tekin beyefendiye tüm idareci, öğretmen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı. Etkinliklere dahil olan bir veli ise duygularını, “'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri ile çocuklarımıza Ramazan’ın bereketini, paylaşmayı ve manevi güzellikleri öyle içten yaşatıyorsunuz ki... Özellikle teneffüslerde yükselen ilahiler, miniklerin cıvıl cıvıl coşkusuyla hep bir ağızdan söylemeleri, okul bahçelerinin, koridorlarının Ramazan sevinciyle dolup taşması muhteşem olmuş! Bu samimi çabalarınız, geleceğimizin teminatı yavrularımızın kalbine iman tohumları ekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” sözleriyle aktardı.