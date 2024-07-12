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Teknoloji-Bilişim
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Yeni özellik geliyor! Whatsapp'ta bir derde daha son

2024-07-12 12:58:38
Yeni özellik geliyor! Whatsapp'ta bir derde daha son

WhatsApp, gönderilen sesli mesajları yazıya çevirme özelliğini getiriyor.

#1
Foto - Yeni özellik geliyor! Whatsapp'ta bir derde daha son

WhatsApp Beta sürüm 2.24.15.5'de ortaya çıkan özellik şuanda belirli ülkelerde sınırlı kullanıcı tarafından test ediliyor.

#2
Foto - Yeni özellik geliyor! Whatsapp'ta bir derde daha son

Şuan için İngilizce, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe dillerine destek sunulan özellik ile seçilen dil paketi indirildikten sonra ses transkriptleri cihaz üzerinde oluşturuluyor. Böylece kullanıcı gizliliği sağlanıyor.

#3
Foto - Yeni özellik geliyor! Whatsapp'ta bir derde daha son

Sesli mesajları yazıya dökme, işitme engelliler için uygulama deneyimini kolaylaştırmanın yanında, gürültülü veya müsait olmayan ortamlarda kullanıcıların sesli mesajlara erişebilmesini sağlıyor.

#4
Foto - Yeni özellik geliyor! Whatsapp'ta bir derde daha son

Bunun yanında uzun sesli notların içeriğini yazıya dökmek, önemli bir konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından da fayda sağlayacağı şüphesiz.

#5
Foto - Yeni özellik geliyor! Whatsapp'ta bir derde daha son

Aynı özellik daha önce Mayıs ayında iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Şuan için sınırlı kullanıcının erişebildiği özellik yakında bütün kullanıcılara açılacak.

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