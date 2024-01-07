Yeni nesil uçak için harekete geçtiler

CRANE girişimi aracılığıyla DARPA ve Aurora, havacılığın yüzyılı aşkın varlığının temelini oluşturan bir özelliğin kalıbını kırmaya çalışıyor. Uçaklar, kanatlar ve dümenler gibi uçuş kontrol yüzeyleriyle çalıştırılırken, CRANE drone bunun yerine, uçağın uçuşunu şekillendirmek için aktif akış kontrolü (AFC) aktüatörlerini kullanarak basınçlı havayı kullanacak şekilde tasarlanıyor. Araştırma ajansı, AFC aktüatörlerinin ağırlığı ve karmaşıklığı azaltmanın yanı sıra performansı artırabileceğini ancak X-65'in geleneksel kontrol yüzeyleri ve yeni aktüatörlerle üretileceğini söylüyor. DARPA, aktüatörler kendilerini kanıtladıktan sonra testlerin geleneksel uçuş kontrol yüzeylerini aşamalı olarak "kilitleyeceğini" ve AFC cihazlarının rolünü kademeli olarak genişleteceğini söylüyor.