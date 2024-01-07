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Teknoloji-Bilişim
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Yeni nesil uçak için harekete geçtiler

2024-01-07 20:03:53
Yeni nesil uçak için harekete geçtiler

Aurora Flight Sciences ve DARPA, fiziksel uçuş kontrol yüzeyleri yerine basınçlı hava kullanarak manevra yapan X-65 prototipi için harekete geçti.

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Foto - Yeni nesil uçak için harekete geçtiler

Darpa, Boeing'in yan kuruluşu Aurora Flight Sciences'ın, geleneksel uçuş kontrol yüzeylerine ihtiyaç duymadan manevra yapabilen bir uçak üretmeye başladığını açıkladı.

#2
Foto - Yeni nesil uçak için harekete geçtiler

Yeni Efektörlerle Devrimci Uçağın Kontrolü (CRANE) programı, Çarşamba günü Aurora'ya 3. Aşama ödülünü duyurdu ve şirketin resmi olarak X-65 olarak adlandırılan projenin X-plane'ini üretmeye başladığını belirtti. 30 metrelik kanat açıklığına sahip 7.000 kiloluk prototipin Mach 0,7'ye ulaşabilmesi bekleniyor ve önümüzdeki yılın başında tanıtılması bekleniyor. DARPA'dan yapılan açıklamaya göre, insansız aracın kendisi 2025 yazında uçacak. Aurora , programın ilk aşamasının ardından Lockheed Martin'in ortadan kaldırılmasının ardından tek yüklenici oldu ; Pentagon'un Aralık 2023 tarihli bir bildiriminde daha önce CRANE sözleşmesinin kümülatif değeri yaklaşık 90 milyon dolar olarak listelendi.

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Foto - Yeni nesil uçak için harekete geçtiler

CRANE girişimi aracılığıyla DARPA ve Aurora, havacılığın yüzyılı aşkın varlığının temelini oluşturan bir özelliğin kalıbını kırmaya çalışıyor. Uçaklar, kanatlar ve dümenler gibi uçuş kontrol yüzeyleriyle çalıştırılırken, CRANE drone bunun yerine, uçağın uçuşunu şekillendirmek için aktif akış kontrolü (AFC) aktüatörlerini kullanarak basınçlı havayı kullanacak şekilde tasarlanıyor. Araştırma ajansı, AFC aktüatörlerinin ağırlığı ve karmaşıklığı azaltmanın yanı sıra performansı artırabileceğini ancak X-65'in geleneksel kontrol yüzeyleri ve yeni aktüatörlerle üretileceğini söylüyor. DARPA, aktüatörler kendilerini kanıtladıktan sonra testlerin geleneksel uçuş kontrol yüzeylerini aşamalı olarak "kilitleyeceğini" ve AFC cihazlarının rolünü kademeli olarak genişleteceğini söylüyor.

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Foto - Yeni nesil uçak için harekete geçtiler

Program direktörü Richard Wlezien'e göre DARPA, prototipin değerli bir test varlığı olarak varlığını sürdürmesini beklediğinden, X-65'in hizmet edebileceği tek amaç CRANE programı değil. Wlezien şunları söyledi: X-65'i modüler bir platform olarak inşa ediyoruz - kanat bölümleri ve AFC efektörleri kolayca değiştirilebilir - böylece DARPA ve diğer kurumlar için bir test varlığı olarak CRANE'in sonuçlanmasından uzun süre sonra da varlığını sürdürebilir.

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