Yeni nesil uçak için harekete geçtiler

Program direktörü Richard Wlezien'e göre DARPA, prototipin değerli bir test varlığı olarak varlığını sürdürmesini beklediğinden, X-65'in hizmet edebileceği tek amaç CRANE programı değil. Wlezien şunları söyledi: X-65'i modüler bir platform olarak inşa ediyoruz - kanat bölümleri ve AFC efektörleri kolayca değiştirilebilir - böylece DARPA ve diğer kurumlar için bir test varlığı olarak CRANE'in sonuçlanmasından uzun süre sonra da varlığını sürdürebilir.