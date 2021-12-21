  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
17
Yeni mevduat sistemi nasıl işleyecek? TL’de kur farkı nasıl ödenecek? Kur farkı hesaplama nasıl yapılacak?

2021-12-21 09:12:40
Yeni mevduat sistemi nasıl işleyecek? TL’de kur farkı nasıl ödenecek? Kur farkı hesaplama nasıl yapılacak?

TL’ye parasını yatıran nasıl kazanacak? Dolar kuru üzerinden Türkiye’ye ayar vermeye kalkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla büyük bir tokat yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" dedi. Peki yeni mevduat sistemi nasıl olacak? Parasını TL’ye yatıran nasıl kazanacak? TL’de kur farkı nasıl ödenecek? Kur farkı hesaplama nasıl yapılacak?

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Türkiye döviz uru üzerinden operasyon çekmeye kalkanlar büyük bir hüsrana uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı yapmadan önce 18.43 seviyelerini görerek tarihi bir rekor kıran dolar kuru, 12.2'ye kadar geriledi. Peki dövize endeksli yeni mevduat sistemi nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Türkiye döviz uru üzerinden operasyon çekmeye kalkanlar büyük bir hüsrana uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı yapmadan önce 18.43 seviyelerini görerek tarihi bir rekor kıran dolar kuru, 12.2'ye kadar geriledi. Peki dövize endeksli yeni mevduat sistemi nasıl işleyecek?

#2
Foto - Yeni mevduat sistemi nasıl işleyecek? Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından dövize endeksli yeni mevduat sisteminin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili detayları tek tek açıkladı.

Yeni mevduat sistemi nasıl işleyecek? Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından dövize endeksli yeni mevduat sisteminin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili detayları tek tek açıkladı. "Dövize endeksli mevduat nasıl işleyecek? Bankalarda dövize endeksli hesap açılacak.

#3
Foto - Açılış tarihi ile vade bitim tarihine bakılarak kur esas alınacak. Ana paraya aylık mevduat getirisi hesaplanacak, bu rakam kur farkından aşağı ise ekleme yok. Düşükse farkı Hazine karşılayacak. 100.000 TL'nizi yatırdınız. 32 gün sonra 1500 TL kazandınız. Stopaj yok, paranız 101.500 TL oldu.

Açılış tarihi ile vade bitim tarihine bakılarak kur esas alınacak. Ana paraya aylık mevduat getirisi hesaplanacak, bu rakam kur farkından aşağı ise ekleme yok. Düşükse farkı Hazine karşılayacak. 100.000 TL'nizi yatırdınız. 32 gün sonra 1500 TL kazandınız. Stopaj yok, paranız 101.500 TL oldu.

#4
Foto - Vade öncesi ve sonrası kura göre, 100.000 TL'niz dövizde olsa 32 gün sonra ne getirirdi? Fark 1500 TL altınsaysa ödeme yok, döviz getirisi 2000 TL ise 500 TL'lik fark ödenecek.

Vade öncesi ve sonrası kura göre, 100.000 TL'niz dövizde olsa 32 gün sonra ne getirirdi? Fark 1500 TL altınsaysa ödeme yok, döviz getirisi 2000 TL ise 500 TL'lik fark ödenecek." Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni ekonomik önlemlerin detayları:

#5
Foto - Dünya Gazetesi yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu da , sistemin hayata geçirilmesi için gereken yasal düzenlemenin, bu hafta Meclis'te görüşülecek torba yasaya eklenmesinin beklendiğini söyledi. Tolu, dövize endeksli yeni mevduat sisteminin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı:

Dünya Gazetesi yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu da , sistemin hayata geçirilmesi için gereken yasal düzenlemenin, bu hafta Meclis'te görüşülecek torba yasaya eklenmesinin beklendiğini söyledi. Tolu, dövize endeksli yeni mevduat sisteminin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı: "Sistemin detayları henüz belli değil, ancak şu şekilde işlemesi öngörülüyor: Bankalarda dövize endeksli hesap açılacak. Hesap açılış tarihi ile vade bitim tarihine bakılarak kur esas alınacak. Ana paraya aylık mevduat getirisi hesaplanacak, bu rakam kur farkından aşağı ise herhangi bir ekleme yapılmayacak. Ancak, ana paranın getirisi kur farkı ile oluşacak rakamdan düşük ise aradaki farkı Hazine karşılayacak. Paranan hesaba yatırıldığı tarih ile vadenin bittiği tarih arasındaki kur getirisi hesap edilerek, aylık faiz getirisi eklenmiş mevduatın üstüne bu fark yatırılacak. Ödenecek bu fark gelir vergisi stopajına da tabi olmayacak.

#6
Foto - Dövize endeksli mevduat yöntemi için örnek vermek gerekirse, bankaya 100.000 TL'lik dövize endeksli hesap açıldığını varsayalım. Bu 32 günlük hesabın getirisi 2 bin TL olsun. Sisteme göre, hesabın açıldığı tarihte kura bakılacak ve daha sonra 32 gün sonra yeniden kura bakılacak. 100.000 bin TL vade sonunda stopaj kesintisi de olmadığı için 102.000 TL olarak ele alınacak. Aynı anda, 100.000 TL dövizde olsa, 32 sonra gün getirisine bakılacak. Döviz olarak getirisi 2 bin TL'nin altında ise hesap sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Dövize endeksli mevduat yöntemi için örnek vermek gerekirse, bankaya 100.000 TL'lik dövize endeksli hesap açıldığını varsayalım. Bu 32 günlük hesabın getirisi 2 bin TL olsun. Sisteme göre, hesabın açıldığı tarihte kura bakılacak ve daha sonra 32 gün sonra yeniden kura bakılacak. 100.000 bin TL vade sonunda stopaj kesintisi de olmadığı için 102.000 TL olarak ele alınacak. Aynı anda, 100.000 TL dövizde olsa, 32 sonra gün getirisine bakılacak. Döviz olarak getirisi 2 bin TL'nin altında ise hesap sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak.

#7
Foto - Hesap sahibinin 102.000 TL'si olacak. Ancak döviz getirisi örneğin 2.500 TL olarak gerçekleşmişse, aradaki 500 TL hesap sahibine ödenecek, yani 102.500 TL para dönüşü olacak.

Hesap sahibinin 102.000 TL'si olacak. Ancak döviz getirisi örneğin 2.500 TL olarak gerçekleşmişse, aradaki 500 TL hesap sahibine ödenecek, yani 102.500 TL para dönüşü olacak." Bu sistemde kur riskini tamamen devletin üstlendiğini dile getiren Tolu, "Bu şekilde dövize endeksli mevduat hesabı açanlar kur düşüşüne karşı korunuyor, kur artışında ise bir gelir elde ediyorlar. Kısa vadede kurları aşağı getirebilecek bir düzenleme. Başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.

#8
Foto -

#9
Foto -

#10
Foto -

#11
Foto -

#12
Foto -

#13
Foto -

#14
Foto -

#15
Foto -

#16
Foto -

Dolarla ilgili flaş iddia: Yarın...
Ekonomi

Dolarla ilgili flaş iddia: Yarın...

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, dolarda yaşanan sert düşüşe yönelik açıklamalarda bulundu. Doların yarın da düşmeye devam edeceğ..
Gram altın da çakıldı! 200 TL'den fazla değer kaybetti
Ekonomi

Gram altın da çakıldı! 200 TL'den fazla değer kaybetti

Gram altın bugün 1.100 TL’ye kadar yükseliş göstererek rekor tazelemişti. Sabah saatlerinde rekor kıran gram altın akşam saatlerinde rekor d..
Tırnaklarını yiyenler bu haber size
Kadın - Aile

Tırnaklarını yiyenler bu haber size

Tırnak yeme hastalığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir alışkanlıktır.

İstanbul’da elektrik trafosunda patlama! 3 işçi yaralandı
Yerel

İstanbul’da elektrik trafosunda patlama! 3 işçi yaralandı

İstanbul Fatih'te park içinde bulunan elektrik trafosu patladı. Patlamada o sırada çalışma yapan 3 işçi yaralandı. İşçiler olay yerindeki il..
Dolar kurundaki hareketliliği fırsat bilen Kılıçdaroğlu'ndan provokatif çağrı
Siyaset

Dolar kurundaki hareketliliği fırsat bilen Kılıçdaroğlu'ndan provokatif çağrı

Türkiye ekonomideki bağımsızlık mücadelesini sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti hedef almayı sürdürüyor. Kılıçdaroğl..
Hastanede dehşet anları! Kadını vurdu ortalık karıştı
Yerel

Hastanede dehşet anları! Kadını vurdu ortalık karıştı

İstanbul Büyükçekmece'de aileler arasında yaşanan kavga hastaneye taşındı. Saldırganların bir kadını hastane içinde bacağından vurarak yaral..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay