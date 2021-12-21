2021-12-21 09:12:40 Yeni mevduat sistemi nasıl işleyecek? TL’de kur farkı nasıl ödenecek? Kur farkı hesaplama nasıl yapılacak?
TL’ye parasını yatıran nasıl kazanacak? Dolar kuru üzerinden Türkiye’ye ayar vermeye kalkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla büyük bir tokat yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" dedi. Peki yeni mevduat sistemi nasıl olacak? Parasını TL’ye yatıran nasıl kazanacak? TL’de kur farkı nasıl ödenecek? Kur farkı hesaplama nasıl yapılacak?