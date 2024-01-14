2024-01-14 13:22:40 Yeni liste paylaşıldı! Tarım Kredi'de indirim kampanyası
Tarım Kredi Market 13 Ocak indirimli fiyat kataloğunu yayınladı. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyasına Çay, kahve, bal, limon, Portakal, Salatalık, Soğan, Limon, Elma, Çay, Türk Kahvesi, Nar suyu, Salep, Bal, Tahin, Pastil, Çikolata, Sürahi, Bulaşık Deterjanı, Yumuşatıcı, Toz Tarçın ve birçok ürün dahil edildi. 19 Ocak 2024 tarihinde sona erecek kampanyada TK Demleme Tiryaki çay 94,90 TL, Elit Sıvı Krem Temizleyici 24,90 TL, Viking Yumuşatıcı 63,90 TL, Elik Sıvı Bulaşık Deterjanı 64,90 TL'den satışa sunuldu. İşte Tarım Kredi'nin 13 Ocak indirimli fiyat listesi ve uygun fiyatlı tüm ürünleri.