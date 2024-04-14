2024-04-14 11:22:48 Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası
18 Nisan 2024 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var? İşte detaylar...
18 Nisan 2024 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var? İşte detaylar...
APEC APX 150cc Maxi Scooter 64.990 TL
Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 799 TL/ Kadife Kaymaz Salon Halısı 3m2 499 TL/ Lila Örme Pano Perde 290x250 cm 239 TL/ Lila Pileli Perde 290x250 cm 399 TL/ Lila Güneşlik Perde 250x210 cm 199 TL/ Koltuk Örtüsü 170x210 cm 119 TL
Oyuncak Hamburger/ Cup Cake Seti 49,90 TL/ Oyuncak Masa Üstü Mutfak Seti 189 TL/ Balon Atan Oyuncak 59,90 TL/ Oyuncak Doktor Seti 129 TL/ Bultak Kaplumbağa 279 TL
12V Akülü Araba 5.999 TL/ 12 Jant Bisiklet 999 TL/ Triathlon Dart Seti 179 TL/ Triathlon Işıklı Scooter 499 TL/ Oyuncak Fileli Pota 115 TL
Terlik çeşitleri
Katlanır Metal Karyola Seti 3.299 TL/ Taida İkili Katlanır Mekanizmalı Yataklı Uzanma Koltuğu 5.299 TL
Cem Nero Karnıyarık Tencere 329 TL/ Cem Nero Derin Tencere 329 TL/ Cem Nero Tava 179 TL/ Döküm Kek Kalıbı 279 TL/ Brita Aluna XL Flitreli Sürahi 479 TL/ Brita Maxtra Pro All-in 1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL/ Metal Sporcu Matarası 159 TL/ Katlanabilir Rende 64,90 TL/ Sunum Tepsisi 14.90 TL/ Saklama Kabı 3'lü Set 59,90 TL
Luminarc Tek Fiyat Tabak & Kase 39,90 TL/ Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 179 TL/ Dekoratif Cam Karaf 89,90 TL/ Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL/ Renkli Cam Kase 39,90 TL/ Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 6 Parça 99,90 TL/ Desenli Seramik Pasta Tabağı 32,50 TL
Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3.299 TL/ Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL/ Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL/ Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL/ Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL/ Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL/ Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL/ Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL/ Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL/ Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL/ Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL/ Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL/ SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL/ SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL
Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL/ Hi-Level 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL/ Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9.999 TL/ JVC 40' Full HD Smart Led Tv 8.999 TL/ Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL/ Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL/ Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL/ Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL
İşte indirim kataloğu...
İşte indirim kataloğu...
İşte indirim kataloğu...
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