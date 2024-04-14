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Ekonomi
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Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

2024-04-14 11:22:48
Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

18 Nisan 2024 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var? İşte detaylar...

#1
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

APEC APX 150cc Maxi Scooter 64.990 TL

#2
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 799 TL/ Kadife Kaymaz Salon Halısı 3m2 499 TL/ Lila Örme Pano Perde 290x250 cm 239 TL/ Lila Pileli Perde 290x250 cm 399 TL/ Lila Güneşlik Perde 250x210 cm 199 TL/ Koltuk Örtüsü 170x210 cm 119 TL

#3
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

Oyuncak Hamburger/ Cup Cake Seti 49,90 TL/ Oyuncak Masa Üstü Mutfak Seti 189 TL/ Balon Atan Oyuncak 59,90 TL/ Oyuncak Doktor Seti 129 TL/ Bultak Kaplumbağa 279 TL

#4
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

12V Akülü Araba 5.999 TL/ 12 Jant Bisiklet 999 TL/ Triathlon Dart Seti 179 TL/ Triathlon Işıklı Scooter 499 TL/ Oyuncak Fileli Pota 115 TL

#5
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

Terlik çeşitleri

#6
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

Katlanır Metal Karyola Seti 3.299 TL/ Taida İkili Katlanır Mekanizmalı Yataklı Uzanma Koltuğu 5.299 TL

#7
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

Cem Nero Karnıyarık Tencere 329 TL/ Cem Nero Derin Tencere 329 TL/ Cem Nero Tava 179 TL/ Döküm Kek Kalıbı 279 TL/ Brita Aluna XL Flitreli Sürahi 479 TL/ Brita Maxtra Pro All-in 1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL/ Metal Sporcu Matarası 159 TL/ Katlanabilir Rende 64,90 TL/ Sunum Tepsisi 14.90 TL/ Saklama Kabı 3'lü Set 59,90 TL

#8
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

Luminarc Tek Fiyat Tabak & Kase 39,90 TL/ Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 179 TL/ Dekoratif Cam Karaf 89,90 TL/ Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL/ Renkli Cam Kase 39,90 TL/ Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 6 Parça 99,90 TL/ Desenli Seramik Pasta Tabağı 32,50 TL

#9
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3.299 TL/ Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL/ Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL/ Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL/ Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL/ Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL/ Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL/ Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL/ Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL/ Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL/ Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL

#10
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL/ Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL/ SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL/ SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

#11
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL/ Hi-Level 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL/ Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9.999 TL/ JVC 40' Full HD Smart Led Tv 8.999 TL/ Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL/ Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL/ Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL/ Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL

#12
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

İşte indirim kataloğu...

#13
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

İşte indirim kataloğu...

#14
Foto - Yeni liste geldi! A101’de indirim fırtınası

İşte indirim kataloğu...

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