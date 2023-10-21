2023-10-21 13:18:24 Yeni karar Resmi Gazete’de duyuruldu! O uygulama 1 Kasım'dan itibaren başlıyor! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Hacizli eşyalarda yeni karar duyuruldu! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Adalet Bakanlığı, 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında düzenleme yapıldı! 1 Kasım’dan itibaren başlıyor... Adalet Bakanlığı, 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan düzenlemeye göre, yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesinin 1 Kasım'dan itibaren başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu yasal düzenleme ile tüm hak sahiplerinin menfaatlerinin ve kamu yararının gözetildiği vurgulandı.