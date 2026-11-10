Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

Ercan Vuralhan (2005) Riyad Büyükelçiliği görevinden istifa ederek siyasete giren Mehmet Ercan Vuralhan, 1987'de ANAP'tan Ankara milletvekili seçildi ve İkinci Özal Hükümeti'nde 21 Aralık 1987-30 Mart 1989 arasında Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Bakanlık sonrası dolandırıcılık, hileli iflas ve Çek Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla uzun süre aranan Vuralhan, 2005'te kaldığı otelde yakalanarak Kartal Cezaevi'ne gönderildi. Sonraki yıllarda da karşılıksız çek davaları nedeniyle birkaç kez tutuklanan eski bakan, Nisan 2018'de İstanbul Sirkeci'de bir kafede bıçaklanarak öldürüldü.