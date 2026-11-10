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Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

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Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturması kapsamında ikinci kez ifade veren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, mahkeme kararıyla tutuklandı. "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Kaya, Cumhuriyet tarihinde bakanlık görevinden cezaevine giren 10'uncu isim olarak tarihe geçti. İşte, bakanlık görevinin ardından tutuklanan ya da hüküm giyerek cezaevine giren siyasetçilerden 10'u:

1
#1
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

İhsan Eryavuz (1928) Bahriye Vekili İhsan Bey, Yavuz zırhlısının onarımı için yapılacak havuz ihalesinde yaşanan ve siyasi tarihe "Yavuz-Havuz" olarak geçen yolsuzluk iddiaları nedeniyle 26 Ocak 1928'de dokunulmazlığı kaldırılarak Divan-ı Ali'ye sevk edildi. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'a gönderilen ilk bakan olan Cebelibereket Milletvekili Eryavuz, 16 Nisan 1928'de görevi kötüye kullanmak ve rüşvet almaya teşebbüsten 2 yıl ağır hapis ve 2 yıl memuriyetten men cezasına çarptırıldı.

#2
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

Adnan Menderes (1960) Demokrat Parti iktidarında 10 yıl Başbakanlık yapan Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından tutuklanarak Yassıada'ya götürüldü. Yüksek Adalet Divanı'nda başta anayasayı ihlal olmak üzere çok sayıda davadan yargılanan Menderes, idama mahkum edildi ve 17 Eylül 1961'de İmralı Adası'nda idam edildi.

#3
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

Fatin Rüştü Zorlu (1960) Menderes hükümetlerinin en etkili isimlerinden biri olan ve Dışişleri Bakanlığı yapan Fatin Rüştü Zorlu da 27 Mayıs'ın ardından gözaltına alınan DP'li yöneticiler arasındaydı. Yassıada'da anayasayı ihlal ve çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Zorlu, idama mahkum edildi; 16 Eylül 1961'de İmralı'da idam edildi.

#4
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

Hasan Polatkan (1960) DP hükümetlerinde uzun süre Maliye Bakanlığı görevini yürüten Hasan Polatkan, darbenin ardından Yassıada'da yargılanan isimlerden biri oldu. Anayasayı ihlal başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan idam cezası alan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu ile aynı gün, 16 Eylül 1961'de İmralı'da idam edildi.

#5
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

Celal Bayar (1960) Kurtuluş Savaşı yıllarında İktisat Vekilliği, 1937-1939 arasında Başbakanlık ve 1950-1960 arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Celal Bayar, 27 Mayıs'ın ardından Yassıada'da yargılandı. Anayasayı ihlal suçlamasıyla verilen idam cezası, yaşı nedeniyle müebbet hapse çevrildi. Kayseri Cezaevi'nde yatan Bayar, 1964'te sağlık durumu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

#6
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

Tuncay Mataracı (1981) Rize milletvekili Tuncay Mataracı, Güneş Motel süreci olarak bilinen dönemde Adalet Partisi'nden ayrılarak 1978'de Bülent Ecevit hükümetinde bağımsız olarak Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Milli Güvenlik Konseyi tarafından 27 Nisan 1981'de Yüce Divan'a sevk edilen Mataracı, 16 Mart 1982'de rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmak dahil suçlamalardan 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 10,5 yıl cezaevinde kalan Mataracı, 17 Mayıs 1991'de şartlı tahliyeyle serbest kaldı; Aralık 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#7
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

Hilmi İşgüzar (1981) Sinop milletvekili Hilmi İşgüzar, 5 Ocak 1978-7 Haziran 1979 tarihleri arasında Ecevit hükümetinde Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. 12 Eylül sonrası Yüce Divan'a sevk edilen İşgüzar, SSK ve Bağ-Kur'un gayrimenkul alımlarında kayırma, yolsuzluk, nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla yargılandı. 12 Nisan 1982'de 9 yıl 8 ay ağır hapis cezası alan İşgüzar, yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldı. Eski bakan 2 Haziran 2019'da hayatını kaybetti.

#8
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

Şerafettin Elçi (1981-1983) Mardin milletvekili Şerafettin Elçi, 1978-1979 yıllarında Ecevit hükümetinde Bayındırlık Bakanlığı yaptı. Bakanlığı döneminde söylediği "Türkiye'de Kürtler var, ben de Kürdüm" sözleri nedeniyle 12 Eylül sonrası Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nde 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca görevi kötüye kullanma iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanarak 2 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Bu cezalar nedeniyle 30 ayı aşkın süre cezaevinde kalan Elçi, 2011'de Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçildi ve 25 Aralık 2012'de hayatını kaybetti.

#9
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

Ercan Vuralhan (2005) Riyad Büyükelçiliği görevinden istifa ederek siyasete giren Mehmet Ercan Vuralhan, 1987'de ANAP'tan Ankara milletvekili seçildi ve İkinci Özal Hükümeti'nde 21 Aralık 1987-30 Mart 1989 arasında Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Bakanlık sonrası dolandırıcılık, hileli iflas ve Çek Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla uzun süre aranan Vuralhan, 2005'te kaldığı otelde yakalanarak Kartal Cezaevi'ne gönderildi. Sonraki yıllarda da karşılıksız çek davaları nedeniyle birkaç kez tutuklanan eski bakan, Nisan 2018'de İstanbul Sirkeci'de bir kafede bıçaklanarak öldürüldü.

#10
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim

Fatma Betül Sayan Kaya (2026) 24 Mayıs 2016-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında Binali Yıldırım hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapan Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'de dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı. Bir fon üzerinden yüksek kar elde ettiği yönündeki iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından 27 Eylül 2026'da görevinden istifa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 5 Kasım'da ikinci kez ifade veren Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

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Yorumlar

Erdoğan

Sinek bal tabağının kenarına gelir yemeğe başlar biraz daha biraz daha derken bir bakmış tabağın ortasında. Bunlarında durumu böyle , sen bu ülkede Bakanlık yapmış birisin . Tanımam etmem ama söylenenlere göre çok kibirli birisi. Kibrin hasmı Allah 'dır tüm kibirlilere duyurulur.
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