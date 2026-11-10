Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması sonrası tekrar gündeme geldi: İşte Cumhuriyet tarihinde bakanlıktan cezaevine giden 10 isim
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturması kapsamında ikinci kez ifade veren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, mahkeme kararıyla tutuklandı. "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Kaya, Cumhuriyet tarihinde bakanlık görevinden cezaevine giren 10'uncu isim olarak tarihe geçti. İşte, bakanlık görevinin ardından tutuklanan ya da hüküm giyerek cezaevine giren siyasetçilerden 10'u: