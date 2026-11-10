  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Açıklama geldi! Dolar kuru 9 lira birden fırlayacak “Maalesef” denilerek duyuruldu! Galatasaray’a Osimhen ve Leao’dan çok ama çok kötü haber Motosiklet ile otomobil çarpıştı! 16 yaşındaki sürücüden acı haber Lösemi hastaları için umut ışığı! Uzman isim tedavinin başarısını duyurdu “Durdurulamaz” denilen hipersonik füzeleri havada avlayan savunma sistemi ortaya çıktı! Türk SİHA’ları ve Avrupa’dan dev cevap: AQUILA sahaya iniyor Vergi borcunu ödemeyen yüzsüzler deşifre oluyor: İsimler aralık ayında açıklanacak Kredi kartı sahiplerine nefes aldıracak karar: Bankalar o parayı kuruşu kuruşuna geri ödeyecek Siyonistlerin kâbusu gerçek oldu, Türkiye İsrail’i devre dışı bıraktı! İşte Tel Aviv’in hesaplarını altüst eden proje Tonlarcası heba oluyordu! Farklı bir yöntemle tüketime kazandırıldı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Açıklama geldi! Dolar kuru 9 lira birden fırlayacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Açıklama geldi! Dolar kuru 9 lira birden fırlayacak

İngiltere merkezli finans kuruluşu ING Global, Türkiye'deki yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmalar ve makroekonomik göstergeler doğrultusunda güncellenen 12 aylık dolar/TL tahminini yayımladı.

#1
Foto - Açıklama geldi! Dolar kuru 9 lira birden fırlayacak

Yıllık tüketici enflasyonundaki gerilemeye dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini belirten banka, dolar kurunun 1 yıl sonra 59,8 seviyesine ulaşacağını öngördü.

#2
Foto - Açıklama geldi! Dolar kuru 9 lira birden fırlayacak

Yatırım fonlarındaki fon çıkışlarına rağmen dolarizasyonun sınırlı kaldığını vurgulayan kuruluşun bu çarpıcı raporu ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

#3
Foto - Açıklama geldi! Dolar kuru 9 lira birden fırlayacak

ING Global, Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmanın dolarizasyon oranını etkilemediğini belirtti.

#4
Foto - Açıklama geldi! Dolar kuru 9 lira birden fırlayacak

Banka, 12 aylık dolar/TL tahminini 59,8 olarak açıklarken, TCMB'nin aralık ayında 100 baz puan faiz indirimine gideceğini öngördü.

#5
Foto - Açıklama geldi! Dolar kuru 9 lira birden fırlayacak

Kuruluş, dolar/TL paritesini 3 aylık dönemde 51,5, 6 aylık dönemde 54,3 ve 12 aylık dönemde 59,8 olarak tahmin etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki tekerde devrim niteliğinde adım!
Teknoloji

İki tekerde devrim niteliğinde adım!

Segway, Milano'da düzenlenen EICMA 2026 fuarında tanıttığı yeni elektrikli motosiklet ailesiyle büyük sükse yaptı. Serinin en dikkat çekici ..
Ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruştur..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların kökünü kurutmak boynumuzun borcudur
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların kökünü kurutmak boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde önemli açıklamalarda ..
İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama
Gündem

İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama

İzmir’in sanayi merkezlerinden Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir..
Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti!
Dünya

Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti!

Fransa’nın, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında gerçekleştirilmesi planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesi hak..
Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 Zirvesi başladı
Gündem

Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 Zirvesi başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) aç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23