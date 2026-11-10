Açıklama geldi! Dolar kuru 9 lira birden fırlayacak
İngiltere merkezli finans kuruluşu ING Global, Türkiye'deki yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmalar ve makroekonomik göstergeler doğrultusunda güncellenen 12 aylık dolar/TL tahminini yayımladı.
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İngiltere merkezli finans kuruluşu ING Global, Türkiye'deki yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmalar ve makroekonomik göstergeler doğrultusunda güncellenen 12 aylık dolar/TL tahminini yayımladı.
Yıllık tüketici enflasyonundaki gerilemeye dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini belirten banka, dolar kurunun 1 yıl sonra 59,8 seviyesine ulaşacağını öngördü.
Yatırım fonlarındaki fon çıkışlarına rağmen dolarizasyonun sınırlı kaldığını vurgulayan kuruluşun bu çarpıcı raporu ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.
ING Global, Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmanın dolarizasyon oranını etkilemediğini belirtti.
Banka, 12 aylık dolar/TL tahminini 59,8 olarak açıklarken, TCMB'nin aralık ayında 100 baz puan faiz indirimine gideceğini öngördü.
Kuruluş, dolar/TL paritesini 3 aylık dönemde 51,5, 6 aylık dönemde 54,3 ve 12 aylık dönemde 59,8 olarak tahmin etti.
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