Yeni kanun teklifi Meclis’e sunuldu! 15 maddelik pakette tüm Türkiye’yi sevindirecek üç kritik müjde var

Türkiye’yi uluslararası firmalar için bölgesel bir operasyon ve yönetim merkezi haline getiriyoruz. En az üç farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek "Nitelikli Hizmet Merkezleri" kurulmasına imkân tanıyoruz. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerine; mevcut asgari ücret istisnasına ilave olarak, brüt asgari ücretin üç katına kadar (İstanbul Finans Merkezi bünyesinde beş katına kadar) gelir vergisi istisnası getiriyoruz. Böylece toplamda brüt asgari ücretin dört ve altı katına kadar bir vergi avantajı sağlayarak, nitelikli insan kaynağımızı ve uluslararası yatırımları koruma altına alıyoruz.