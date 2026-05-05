Yeni kanun teklifi Meclis’e sunuldu! 15 maddelik pakette tüm Türkiye’yi sevindirecek üç kritik müjde var
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu. 15 maddelik yatırım teşvik paketinde ihracatçılara kurumlar vergisi indirimi sağlanırken, yurt dışından varlıklarını getireceklere vergi sıfıra kadar indirilecek. Kamu borçlarının azami taksit süresi de 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. İşte düzenlemeyle ilgili tüm detaylar...