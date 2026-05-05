Yeni kanun teklifi Meclis’e sunuldu! 15 maddelik pakette tüm Türkiye’yi sevindirecek üç kritik müjde var
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu. 15 maddelik yatırım teşvik paketinde ihracatçılara kurumlar vergisi indirimi sağlanırken, yurt dışından varlıklarını getireceklere vergi sıfıra kadar indirilecek. Kamu borçlarının azami taksit süresi de 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. İşte düzenlemeyle ilgili tüm detaylar...

#1
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifini açıkladı. Güler 15 maddelik paketin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Güler "Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi yüzde 9’a, diğer ihracatçı kurumlarımız için ise yüzde 14’e indiriyoruz. Böylece imalatçı ihracatçımıza 16 puanlık bir vergi avantajı sağlıyoruz" dedi." ifadelerini kullandı.

#2
Güler "Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışında bulunan para, altın, döviz varlıklarının 31 Temmuz 2027’ye kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz" dedi.

#3
Güler'in açıklamalarından öne çıkan maddeler şöyle: "Transit ticaretin merkezi olma hedefimiz doğrultusunda; İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz. Bu teşviki İFM dışındaki kurumlarımıza da yayarak, transit ticaret kazançlarının yüzde 95’ini vergi dışı bırakıyoruz.

#4
Ülkemize nitelikli yatırımcı ve döviz girişini artırmak amacıyla; son üç yıl Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutuyoruz. Bu kişilerden veraset yoluyla mal intikallerinde ise vergi oranını sadece yüzde 1 olarak uygulayarak mülkiyet geçişini kolaylaştırıyoruz.

#5
Türkiye’yi uluslararası firmalar için bölgesel bir operasyon ve yönetim merkezi haline getiriyoruz. En az üç farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek "Nitelikli Hizmet Merkezleri" kurulmasına imkân tanıyoruz. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerine; mevcut asgari ücret istisnasına ilave olarak, brüt asgari ücretin üç katına kadar (İstanbul Finans Merkezi bünyesinde beş katına kadar) gelir vergisi istisnası getiriyoruz. Böylece toplamda brüt asgari ücretin dört ve altı katına kadar bir vergi avantajı sağlayarak, nitelikli insan kaynağımızı ve uluslararası yatırımları koruma altına alıyoruz.

#6
Genç girişimcilerimize ve teknoloji ekosistemimize önemli destekler sağlıyoruz. Teknogirişim şirketlerinde çalışan personelimize verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırını, mevcut olan bir yıllık brüt ücret tutarından, brüt ücretin iki katına çıkarıyoruz. Ayrıca, bu pay senetlerinin elde tutulma sürelerini de kısaltarak girişim ekosistemini daha akışkan hale getiriyoruz. Böylece nitelikli personelimizin teknoloji şirketlerine ortak olmasını kolaylaştırıyoruz. Bununla birlikte "Dijital Şirket" tanımıyla yeni nesil girişimlerin kuruluş maliyetlerini düşürüyor, kuluçka girişimcilerini 3 yıl boyunca oda aidatlarından muaf tutuyoruz. Ayrıca "paya dönüştürülebilir borçlanma" mekanizmasıyla finansmana erişimdeki engelleri de tamamen kaldırıyoruz.

#7
Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla, yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların da banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda yüzde 5 olarak uygulanan vergi oranını, varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre yüzde 0’a kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağını kanunla teminat altına alırken, işletme bünyesine alınan bu kıymetlerin iki yıl geçmedikçe sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmamasını şart koşarak sermaye yapılarımızı güçlendiriyoruz.

#8
İstanbul Finans Merkezi’nin küresel rekabet gücünü korumak için kurumlar vergisi indirim süresini 2047 yılına kadar uzatıyoruz. Finansal faaliyet harç muafiyetini ise 5 yıldan 20 yıla çıkararak yatırımcıya uzun vadeli bir hukuki öngörülebilirlik sunuyoruz.

#9
Değerli arkadaşlar, bu teklifle sadece yatırımcıyı değil, vergi borcunu ödemek isteyen ancak zorluk yaşayan her bir vatandaşımızı da gözetiyoruz. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48. maddesinde yapacağımız değişiklikle; Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.

#10
Bununla birlikte, teminatsız tecil sınırını da artırarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Böylece borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımıza hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat gösterme şartını kaldırıyoruz."

#11
