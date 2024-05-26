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Dünya
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Yeni Kaledonya sömürgeci Fransa'ya karşı geri adım atmıyor!

2024-05-26 17:22:12
Yeni Kaledonya sömürgeci Fransa'ya karşı geri adım atmıyor!

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya’daki yerli halkın başlattığı Paris karşıtı ayaklanmalar sürerken, bağımsızlık yanlılarıyla diyalog arayışındaki Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un statükoyu koruma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.

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Foto - Yeni Kaledonya sömürgeci Fransa'ya karşı geri adım atmıyor!

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak liderlerden Christian Tein, destekçilerine Fransız hükümetinin 17 bin kilometre uzaklıktan Kanak halkına dayatmaya çalıştığı anayasal reforma karşı direnmeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi'ni (CCAT) yöneten Tein'in taraftarlarına hitabı Facebook sosyal medya platformu üzerinden yayımlandı.

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Foto - Yeni Kaledonya sömürgeci Fransa'ya karşı geri adım atmıyor!

Tein, Ada'da mahallelerde Kanak halkına yönelik ciddi baskı olduğunu ifade ederek, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) yönetimiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la 23 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'ya geldiğinde 2 saati aşkın görüşme yaptıklarını belirtti.

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Foto - Yeni Kaledonya sömürgeci Fransa'ya karşı geri adım atmıyor!

Görüşmede, anayasal reforma ve Yeni Kaledonya'nın yeniden sömürgeleştirilmesine karşı olduklarını söylediklerini aktaran Tein, Ada'daki seçmen sayısının artırılması konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiğine işaret etti. Tein, Macron'un kendi istediklerini dile getirmek için Ada'ya geldiğini belirterek taraftarlarına, anayasal reforma karşı "direnmeye devam etmeleri" çağrısında bulundu. "Seferber olmaya devam ediyoruz ve her (türlü) direnişi mahallelerde sürdürüyoruz." diyen Tein, bu kapsamda Kanaklardan kendi canları için dikkatli olmalarını istedi.

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Foto - Yeni Kaledonya sömürgeci Fransa'ya karşı geri adım atmıyor!

Tein, şöyle devam etti: Çok fazla acı var, çok fazla mesele var burada. Sonuna kadar gitmek gerekir ancak hedeflerimize ulaşmak için koordineli, yapılandırılmış ve organize şekilde. Asıl amacımız ülkemizin tam egemenliğine kavuşması. Tein, CCAT'nin asla insanların canına kast etmediğini vurgulayarak, Fransız devletine, CCAT yetkililerini ev hapsinden çıkarması için çağrıda bulundu. Yeni Kaledonya'yı OHAL'e götüren süreç Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmasına neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti. Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu. Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

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Yorumlar

Harun raşit öz

Direnişe devam sömürgecilere geçit yok inşallah
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