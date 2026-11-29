"DOLAR BİR YATIRIM ARACI DEĞİLDİR, 2027'DE HİKAYEYE ODAKLANACAĞIZ" Döviz kurları, 2027 yılı beklentileri ve paranın yeni çerçevesine ilişkin görüşlerini aktaran Memiş, ifadelerini şöyle sürdürdü: "Dolar kurunu hiçbir zaman bir yatırım aracı olarak görmüyoruz; ticari amaçla kullanıyoruz, ithalat ve ihracat yapıyoruz, gözümüzün gördüğü her şey dolar endeksli ama kesinlikle döviz bir yatırım aracı değildir, dolara yatırım yapan her zaman zarar eder. Bu yıl için 52 lira öngörüm vardı; 2027 yılında dolar/TL'de 63–64 lira seviyesini bekliyorum ancak bir devalüasyon beklemiyorum, bir makas değişikliği ve yol haritası değişikliği var." "2027 yılında bütün yatırım araçlarının fiyatına değil, hikayesine odaklanacağımız bir süreç bizi bekliyor. 2027 yılı dünyada para piyasalarında paranın hikayesinin yeniden yazıldığı bir dönem olacak; elindeki varlıkları çeşitlendiren ve uzun vadeli planlama yapanların durumu daha kolay olacak."