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Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

2024-02-18 13:28:48
Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Yüzde 49,25'lik emekli zammı maaşlara yansıdı. Milyonların geliri 2024'te Temmuz zammı ile bir kez daha artacak. Temmuz zammı öncesi iki emekli ikramiyesi ödenecek. Bayram ikramiyesi emekliler yılına özel yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. 3 bin lira ikramiyeden yeni emekli olanlar ve emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanacak. Ancak emekli ikramiyesi için bu tarihlere dikkat etmek gerekiyor.

#1
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye zammını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bayram ikramiyesini 2018'de getirdiklerini belirten Erdoğan, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Böylece emeklilerin yıllık ikramiye bedeli 6 bin liraya çıkmış oldu.

#2
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANACAK 3 bin lira emekli ikramiyesi için yasal düzenleme hazırlanarak TBMM'ye sunuldu. Ödenecek zamlı ikramiyeden SGK'dan maaş alan tüm hak sahipleri yararlanacak. Bu arada emeklilik için gün sayan, başvurusunu yapmış ancak işlemlerin bitmesini bekleyen, ya da yeni emekli olanlar da yararlanacak. Ancak belli tarihlere dikkat etmek gerekiyor.

#3
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER Bilindiği gibi bayram ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan vatandaşlara ödeniyor. Yani burada ana kriter aylık alıyor olmak. Dolayısıyla emekliler açısından da aylığı ödenenler ya da ödenmeye, bir başka deyişle hesaplanmaya başlayanlar hak sahibi oluyor.

#4
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Bu yıl için ilk ikramiye Ramazan bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan bayramı ikramiyesini hak edecekler.

#5
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Örneğin Şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık tarihi 1 Mart olacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacak. Mart ayında başvuran birisi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacak. Böylece her iki emekli de işlemleri bitsin ya da bitmesin toplu para alacağı zaman ikramiye de içinde olacak.

#6
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban bayramı öncesinde yani 10-15 Haziran haftasında ödenecek. Bu durumda 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuş EYT'liler ve sigortalılar işlemleri bitmemiş olsa bile hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini alacaklar. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler.

#7
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

ZAMLAR NASIL YANSIYACAK? Emeklilik için müracaat yapan EYT'liler ve diğer sigortalıların merak ettiği diğer konu ise yapılan Ocak ve Temmuz artışları. Bu artışlar aylıklar hesaplanırken maaşlara nasıl yansıtılıyor şimdi buna bakalım.

#8
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Öncelikle emeklilik için başvurduğunuz tarih hem aylık alma ve hesaplama günü açısından hem de zamların ve refah paylarının uygulanması açısından önem kazanıyor.

#9
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Örneğin Eylül, Ekim 2023 tarihlerinde başvuran bir EYT'linin aylıklarına yapılacak artışlarda 2023 yılında yapılan tüm zamlar dahil ediliyor. Bu emeklinin aylığı örneğin Eylül'de başvurduğu için Ekim ayının 1'inden itibaren hesaplandığından Ocak 2024 tarihindeki artışlardan da yararlanıyor.

#10
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

2024 yılında başvuran tüm EYT'liler ve diğer emekli olacak sigortalılar da bu yıl yapılacak tüm enflasyon artışlarından ve refah paylarından faydalanacak.

#11
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Örneğin Ocak ayında başvuran bir sigortalının emekli maaşı 1 Şubat'tan itibaren hesaplanacak. Bu hesaplama sırasında emekliye hem yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışı hem de 11,68 puanlık refah payı eklenecek.

#12
Foto - Yeni emekliye 6 bin TL! 2024 Ocak, Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Bu emekli Temmuz ayında da yeni yapılacak artışı aylığında görecek. EYT'li sigortalı eğer başvuruyu Temmuz artışından sonra yaparsa örneğin Ağustos ayında yaparsa bu kez aylmığı 1 Eylül'den itibaren hesaplanacak ve 2024 yılı içinde yapılan tüm artışlar hesaba katılacak. Bu emekli aylığına ayrıca Ocak 2025 zammını da ekleyecek.

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