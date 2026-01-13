  • İSTANBUL
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanından itiraz: Vatandaş cezalandırılmakta
Haber Merkezi

Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanından itiraz: Vatandaş cezalandırılmakta

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması sonrası ortaya çıkan tabloya tepki gösterdi.

1
#1
Foto - Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanından itiraz: Vatandaş cezalandırılmakta

6 Şubat'tan itibaren yurt dışından internet üzerinden alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu gelecek.

#2
Foto - Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanından itiraz: Vatandaş cezalandırılmakta

30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması sonrası fırsatçılar pek çok ürüne fahiş zamlar yaptı. Vatandaşlardan gelen yoğun tepki üzerine geri adım sinyali geldi.

#3
Foto - Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanından itiraz: Vatandaş cezalandırılmakta

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gümrük vergisi düzenlemesinde esas olan tüketici sağlığı ve ürün güvenliğidir. Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı. Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor" demişti.

#4
Foto - Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanından itiraz: Vatandaş cezalandırılmakta

Vatandaşlardan gelen tepkinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir. 50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır.

#5
Foto - Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanından itiraz: Vatandaş cezalandırılmakta

Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta, 3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır. Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle. Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır.

#6
Foto - Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanından itiraz: Vatandaş cezalandırılmakta

Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır. Evet, yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır." dedi.



Yorumlar

ABudllah

Yerli üretici yok. Yerli tüccar Çinden getirdiği 3 liralık malı 3000 liraya satıyor, vatandaş eziliyor.

Abdullah kul

Yapılan düzenleme geri alınmalı hatta gümrüksüz alışveriş 150 euro ya çıkarılmalı önceki gibi

