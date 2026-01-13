Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanından itiraz: Vatandaş cezalandırılmakta

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gümrük vergisi düzenlemesinde esas olan tüketici sağlığı ve ürün güvenliğidir. Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı. Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor" demişti.