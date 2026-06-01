Flaş karar alındı: 300'den fazla akaryakıt istasyonu geri dönüyor
TBMM'ye gelen yeni yasa teklifiyle akaryakıt sektöründe dengeler tam anlamıyla değişecek. Söz konusu değişimler kapatılan 361 akaryakıt istasyonunun yeniden açılmasının önünü açacak.

Ekonomi yönetimi, akaryakıt sektöründeki fahiş vergi kayıplarının önüne geçmek ve organize sahte fatura ticaretiyle daha etkin mücadele etmek amacıyla mevzuatta köklü bir revizyona gidiyor. Petrol Piyasası Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda kritik değişiklikler içeren yeni kanun teklifi, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek yasalaşma sürecine girecek.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; mevcut yasal altyapıda, lisans sahibi akaryakıt istasyonları ve petrol piyasası işletmeleri hakkında "sahte belge düzenleme veya kullanma" suçlamasıyla adli süreç başladığında, vergi müfettişlerinin raporuyla tesislerin faaliyetleri geçici olarak durduruluyordu.

Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM), henüz kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan uygulanan bu faaliyet durdurma tedbirinin "teşebbüs özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahale" olduğuna hükmederek düzenlemeyi iptal etmişti. Meclis gündemine gelen yeni teklifle, AYM'nin iptal kararı doğrultusunda faaliyet durdurma cezası tamamen yürürlükten kaldırılıyor.

Devir Yasağı Sürecek: AYM'nin Anayasa'ya uygun bulduğu, soruşturma altındaki tesislerin üçüncü kişilere veya paravan şirketlere devredilmesini engelleyen "devir yasağı" uygulaması ise aynen korunacak.

Faaliyet durdurma cezasının kalkmasıyla oluşabilecek vergi güvenliği zafiyeti, çok daha ağır mali yükümlülüklerle dengelenecek. Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, sahte veya yanıltıcı belge düzenlediği ya da kullandığı yönünde olumsuz rapor bulunan yüksek riskli mükelleflere yönelik mali kıskaç daraltılıyor.

Mevcut sistemde en fazla iki katla sınırlı olan teminat artırma yetkisi tam beş katına çıkarılacak. Riskli görülen istasyonlar, ticarete devam edebilmek için devlete çok daha yüksek tutarlarda teminat mektubu sunmak zorunda kalacak.

Hazırlanan kanun teklifinin etki analiz raporuna göre; halihazırda sahte fatura ve usulsüzlük soruşturmaları nedeniyle geçici faaliyet durdurma tedbiri uygulanan 37 lisanslı ve 324 lisanssız olmak üzere toplam 361 akaryakıt istasyonu bulunuyor. Yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kapısına kilit vurulmuş olan bu 361 işletmeye yeniden ticaret hakkı doğacak. Söz konusu istasyonlar, yasada öngörülen artırılmış yeni teminat şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri durumunda kapılarını yeniden açarak faaliyete başlayabilecek.

