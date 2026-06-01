Yunanistan’dan tepemizin tasını attıracak hamle! İsrail detayı iyice sinir bozucu
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki askeri varlığını ve silahlanma faaliyetlerini tırmandıracak yeni ve tehlikeli bir adım atmaya hazırlanıyor.
Komşu ülkenin askeri stratejilerini ve savunma sanayii gelişmelerini yakından takip eden Yunan medyası OnAlert, Atina yönetiminin Ege'deki hava ve deniz dengelerini değiştirmeye yönelik son hamlesini duyurdu.
Sızan bilgilere göre Yunanistan, Ege Denizi'nde aktif olarak görev yapan ve devriye gezen savaş gemilerine İsrail yapımı gelişmiş Spike ER2 füzelerini konuşlandırmaya başladı.
Yüksek isabet yeteneği ve zırh delici özellikleriyle bilinen bu füzelerin gemilere entegre edilmesi, bölgedeki askeri gerilimi yapay bir şekilde artırma çabası olarak değerlendiriliyor.
Atina'nın, savunma bütçesini zorlama pahasına İsrail ile yaptığı bu milyarlık askeri anlaşmalar, Ege'deki barış ve istikrar ortamını doğrudan tehdit ediyor.
