Yeni “çelik kanat” sahneye çıktı! Gökyüzünün canavarı F-35’lerde ilk uçuş için gün sayılıyor

Lockheed Martin’in Fort Worth, Teksas’taki tesisinde üretilen Almanya Hava Kuvvetleri’ne ait ilk F-35A Lightning II, nihai montaj istasyonuna taşınarak üretim sürecinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Uçak, kanat ile ön, orta ve arka gövde olmak üzere dört ana bileşenin bir araya getirilmesinin ardından ilk kez tekerlekleri üzerinde nihai montaja girdi. Bileşenler, gelişmiş lazer güdümlü fikstürler kullanan elektronik montaj ve hizalama sistemiyle birleştirildi. Nihai montaj aşamasında motoru takılacak, kontrol yüzeyleri ve son sistemler de ekleneceği açıklandı.