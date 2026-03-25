Yeni “çelik kanat” sahneye çıktı! Gökyüzünün canavarı F-35’lerde ilk uçuş için gün sayılıyor
Alman Hava Kuvvetleri’nin (Luftwaffe) gelecekteki ana vurucu gücü olacak ilk F-35A Lightning II savaş uçağı, Lockheed Martin’in Teksas’taki tesislerinde nihai montaj aşamasına geçerek ilk kez tekerlekleri üzerine indi. Kanat ve gövde bileşenlerinin lazer güdümlü sistemlerle birleştirildiği bu dev proje kapsamında üretilen ilk 8 uçak, pilot eğitimleri için ABD'de kalacak. 35 uçaklık dev siparişin bu ilk meyvesinin, yıl içinde ilk uçuşunu yaparak resmi teslim törenine katılması bekleniyor.