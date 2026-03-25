Yeni "çelik kanat" sahneye çıktı! Gökyüzünün canavarı F-35’lerde ilk uçuş için gün sayılıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni "çelik kanat" sahneye çıktı! Gökyüzünün canavarı F-35'lerde ilk uçuş için gün sayılıyor

Alman Hava Kuvvetleri’nin (Luftwaffe) gelecekteki ana vurucu gücü olacak ilk F-35A Lightning II savaş uçağı, Lockheed Martin’in Teksas’taki tesislerinde nihai montaj aşamasına geçerek ilk kez tekerlekleri üzerine indi. Kanat ve gövde bileşenlerinin lazer güdümlü sistemlerle birleştirildiği bu dev proje kapsamında üretilen ilk 8 uçak, pilot eğitimleri için ABD'de kalacak. 35 uçaklık dev siparişin bu ilk meyvesinin, yıl içinde ilk uçuşunu yaparak resmi teslim törenine katılması bekleniyor.

Lockheed Martin’in Fort Worth, Teksas’taki tesisinde üretilen Almanya Hava Kuvvetleri’ne ait ilk F-35A Lightning II, nihai montaj istasyonuna taşınarak üretim sürecinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Uçak, kanat ile ön, orta ve arka gövde olmak üzere dört ana bileşenin bir araya getirilmesinin ardından ilk kez tekerlekleri üzerinde nihai montaja girdi. Bileşenler, gelişmiş lazer güdümlü fikstürler kullanan elektronik montaj ve hizalama sistemiyle birleştirildi. Nihai montaj aşamasında motoru takılacak, kontrol yüzeyleri ve son sistemler de ekleneceği açıklandı.

Söz konusu uçak, şu anda Fort Worth tesisinde üretim sürecinde olan ilk sekiz Alman F-35’inden biri. Alman F-35’lerinin büyük montajı, Aralık 2024’te Georgia’nın Marietta kentindeki tesiste başlamıştı.

Nihai montajın ardından uçak, gizlilik kaplaması dahil boya ve son işlemlere tabi tutulacak; ardından bu yıl içinde gerçekleştirilecek ilk uçuş ve resmi teslim törenine hazırlanacak.

Almanya’nın toplam programında 35 adet F-35A bulunuyor. İlk sekiz Alman F-35’i, pilot eğitimi amacıyla Arkansas’ın Fort Smith kentindeki Ebbing Hava Milli Muhafızları Üssü’ne teslim edilecek.

