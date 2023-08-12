Yeni bir ülke kuruluyor! Resmen harekete geçildi

Kendini usta bir anlaşma yapıcı olarak ilan eden Trump, önemli bir stratejik varlık üzerinde ABD’nin tam kontrolünü sağlayacak kişinin kendisi olduğunu düşünmüş olabilir. Ya da belki de medyanın ilgisini çekmek için yaptığı bir başka tuhaf oyundu. Sebep ne olursa olsun, olay Danimarka ve Grönland arasındaki ilişkiye ışık tuttu.