Yeni bir savunma sanayii şirketi kuruldu! Hedefte Türkiye var
Türkiye'ye karşı silahlanma yarışı devam ediyor. Son olarak yapılan anlaşmayla "Hellenic Ammunition" isimli savunma şirketi kuruldu.
Atina ve Prag arasında savunma sanayiinde stratejik iş birliği başlıyor. CSG ve EAS, "Hellenic Ammunition" şirketinin kuruluşu için imzaları attı.
Yunanistan’ın yerli savunma sanayii hamlesinde tarihi bir adım atıldı. Çekya merkezli dev savunma sanayii grubu Czechoslovak Group (CSG), iştiraki MSM Greece aracılığıyla, Yunan devlet şirketi Hellenic Defence Systems (EAS/HDS) ile stratejik bir ortaklığa imza attı. 30 Ocak 2026’da imzalanan anlaşmayla, Atina yakınlarında Lavrion bölgesinde büyük kalibreli mühimmat üretimi yapacak olan Hellenic Ammunition A.E. resmen kuruldu.
Atina’da gerçekleştirilen imza törenine MSM Greece CEO’su Jiří Schonweitz ve EAS CEO’su Hristoforos Boutsikakis katıldı. Kurulan yeni şirket, Lavrion’daki tesisleri modern bir mühimmat üretim merkezine dönüştürerek hem Yunanistan’ın savunma kapasitesini artırmayı hem de Avrupa’nın mühimmat tedarik zincirindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
İmza töreninde konuşan MSM Greece CEO’su Jiří Schonweitz, “Bugünkü imzalar sadece ortaklığımız için değil, Avrupa savunma sanayii tabanının güçlendirilmesi için de bir dönüm noktasıdır. Lavrion; Yunanistan, Avrupa ve müttefikleri için kritik bir mühimmat üretim sütunu haline geliyor,” dedi.
EAS CEO’su Hristoforos Boutsikakis ise şunları ekledi: “Büyük kalibreli mühimmat üretiminin Lavrion’da yeniden başlaması, Yunan savunma sanayii ve Avrupa’nın güvenliği için stratejik bir adımdır. CSG ile yaptığımız bu ortaklık, sürdürülebilir büyüme için gerekli yatırımı ve teknolojiyi beraberinde getiriyor.”
Bu iş birliği Atina’da, özellikle bölgedeki jeopolitik gerilimlerin arttığı ve mühimmat ihtiyacının küresel ölçekte zirve yaptığı bir dönemde, Doğu Akdeniz’in savunma sanayii dengelerini değiştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ
