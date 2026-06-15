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#1
Foto - Yeni araştırma ezber bozdu! Ormanlar sandığımız kadar karbon tutmuyor mu?

Ormanların iklim değişikliğine karşı karbon tutma gücüne ilişkin bilinenleri sorgulatan yeni bir araştırma yayımlandı.

#2
Foto - Yeni araştırma ezber bozdu! Ormanlar sandığımız kadar karbon tutmuyor mu?

Columbia Üniversitesi bünyesindeki Lamont-Doherty Yer Gözlemevi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, ABD'nin doğusu ve California'daki 137 farklı noktanın uydu görüntüleri, saatlik karbondioksit ölçümleri, gövde sensörleri ve kaç yıllık olduğuna ilişkin halka analizleri incelendi.

#3
Foto - Yeni araştırma ezber bozdu! Ormanlar sandığımız kadar karbon tutmuyor mu?

Araştırmada, meşe ağaçlarının yaz ortasına kadar büyümeyi durdurmasına rağmen yılın ilerleyen dönemlerine kadar fotosenteze devam ettiği tespit edildi.

#4
Foto - Yeni araştırma ezber bozdu! Ormanlar sandığımız kadar karbon tutmuyor mu?

Fotosentez ile büyüme arasındaki ilişkinin sanılandan farklı şekilde ayrışabildiğini ortaya koyulan araştırmada, özellikle kurak ve sıcak dönemlerde ağaçların büyümesi dururken fotosentezin bir süre daha devam ettiği, bu süreçte alınan karbonun önemli bir kısmının odun dokusunda depolanmak yerine yaprak, kök ve kısa ömürlü biyolojik süreçlerde kullanıldığı ya da yeniden atmosfere salındığı belirtildi.

#5
Foto - Yeni araştırma ezber bozdu! Ormanlar sandığımız kadar karbon tutmuyor mu?

Araştırmada, ormanların karbon alma kapasitesi ile karbonu odun gibi uzun ömürlü depolara aktarma kapasitesinin birbirine sıkı bağlı olmadığına işaret edilerek, iklim değişikliğiyle birlikte bu ayrışma artarsa, ormanlar fotosentez yapsa bile karbonu uzun süreli depolayamayabileceği vurgulandı. Çalışmanın başyazarı Mukund Palat Rao, mevcut iklim modellerinin genellikle "fotosentez varsa büyüme vardır" varsayımına dayandığını ancak bulguların bunun her zaman doğru olmadığını gösterdiğini söyledi.

#6
Foto - Yeni araştırma ezber bozdu! Ormanlar sandığımız kadar karbon tutmuyor mu?

Rao, sıcak ve kurak koşullarda büyümenin hızlı şekilde durduğunu, ancak fotosentezin daha düşük bir hızda da olsa devam edebildiğini belirtti. Araştırmanın sonuçları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

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