Petrol yine yükseldi! ABD-İran mutabakatı işe yaramadı
ABD-İran mutabakatına ilişkin belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının yeniden başlamasının zaman alacağı endişesiyle petrol fiyatları yeniden yukarı fırladı.
ABD-İran mutabakatına ilişkin belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının yeniden başlamasının zaman alacağı endişesiyle petrol fiyatları yeniden yukarı fırladı.
Petrol fiyatları, ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ön anlaşmanın ayrıntılarının henüz netleşmemesi ve kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlamasının beklenenden daha uzun sürebileceğine yönelik endişeler nedeniyle salı günü yeniden yükseldi.
Brent ham petrol vadeli işlemleri, GMT 01.08 itibarıyla 26 sent veya yüzde 0,3 artışla varil başına 83,42 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de 46 sent veya yüzde 0,3 artışla 81,12 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatları pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 gerileyerek 4 Mart'tan bu yana en düşük kapanış seviyesine inmişti.
Çatışmalar öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı kapanmış ve bunun sonucunda günlük yaklaşık 14 milyon varillik üretim devre dışı kalmıştı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından oluşan iyimserliğe rağmen, mutabakat zaptının tüm ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil ve kalıcı bir ateşkes konusunda da nihai bir uzlaşı sağlanmış değil.
İlk işaretler, anlaşmanın abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ateşkesin 60 gün süreyle uzatılmasını öngördüğünü gösteriyor. Bu süreçte müzakerecilerin İran'ın nükleer programının geleceği gibi zorlu konuları ele alması bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD-İran mutabakat zaptının çatışmaların sona erdirilmesi yönünde "önemli bir adım" olduğunu ancak kalıcı bir ateşkese yönelik nihai anlaşmanın "henüz şekillenmediğini" söyledi.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Asıl mesele ayrıntılarda gizli olabilir. Bu ayrıntılar ortaya çıkana kadar piyasanın enerji piyasalarındaki risk priminin daha fazla çözülmesi konusunda temkinli davranması muhtemel" değerlendirmesinde bulundu. Üst düzey bir İranlı yetkili de pazartesi günü yaptığı açıklamada, nihai bir anlaşmaya varılana kadar İran'ın nükleer faaliyetlerini donduracağını, uranyum zenginleştirmesini artırmayacağını ve nükleer tesislerini genişletmeyeceğini söyledi.
Ancak mevcut anlaşmaya rağmen, kesintiye uğrayan petrol arzının piyasaya ne kadar hızlı dönebileceği hâlâ belirsizliğini koruyor. IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, "Normal arz akışına dönüş yolu hiç de kolay görünmüyor" dedi.
Sycamore, "Mayınların temizlenmesi, deniz sigortası kapsamının tamamen yeniden sağlanması ve gemiler ile operatörlerin Körfez'e geri dönmek konusunda yeterince rahat hissetmesi zaman alacak. Ayrıca kapatılan kuyuların yeniden üretime geçirilmesi ve zarar gören bölgesel altyapının tekrar faaliyete alınması da zaman gerektirecek" ifadelerini kullandı.
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