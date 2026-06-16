Çatışmalar öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı kapanmış ve bunun sonucunda günlük yaklaşık 14 milyon varillik üretim devre dışı kalmıştı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından oluşan iyimserliğe rağmen, mutabakat zaptının tüm ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil ve kalıcı bir ateşkes konusunda da nihai bir uzlaşı sağlanmış değil.