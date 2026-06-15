Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı
Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, yaklaşık 500 milyon dolarlık dev yatırımı bir gecede nasıl kaybettiklerini anlattı.
Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, yaklaşık 500 milyon dolarlık dev yatırımı bir gecede nasıl kaybettiklerini anlattı.
Hindistan hükümetinin 15 Mayıs 2025’te aldığı kararla ülkedeki faaliyetleri durdurulan Çelebi Holding, yaşanan sürecin ardından ilk kez kapsamlı açıklamada bulundu.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, yaklaşık 500 Milyon Dolarlık yatırımın ve 10 bin çalışanın bulunduğu operasyonların bir gecede ellerinden alındığını belirterek, yaşananların kendileri için büyük bir yıkım olduğunu ifade etti.
Yaşanan süreci anlatan Çelebioğlu, Hindistan’daki operasyonların devlet kararıyla durdurulduğunu belirterek şunları söyledi: “Geçen sene 15 Mayıs gibi bu işimiz durduruldu oradaki devlet tarafından ve bütün ekipmanlarımıza her şeyimiz konuldu ve bizi oradan çıkardılar.
10.000 çalışanımızı bir günde başka bir şirkete geçirdiler devlet tarafından ve bizim işte belki 400-500 milyon dolar yarattığımız bir değeri bir günde sıfıra getirdiler.”
Kararın yalnızca maddi kayıplarla sınırlı olmadığını vurgulayan Çelebioğlu, şirketin yıllar boyunca büyük emek vererek büyüttüğü bir operasyonun ortadan kaldırıldığını söyledi.
Hindistan’daki faaliyetlerin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirten Çelebioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu bizim için gerçekten çok çok üzücü bir olaydı çünkü hani parasal değerini bir kenara bırakın gerçekten böyle ilmek ilmek işlenen bir yerdi orası.
Çünkü sonuçta Hindistan farklı bir ülke. Ne kadar bazı ortak şeylerimiz olsa da tabii ki sıkıntılar, zorluklar vardı.” Şirket olarak sektörü geliştirmek ve operasyonları büyütmek için uzun yıllar emek harcadıklarını söyleyen Çelebioğlu, devlet politikalarında değişiklik yapılması için de yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi. “O sektörü ayağa kaldırmak için devletin belli politikalarını değiştirmesi için çok zaman ve emek verdik biz çalışan arkadaşlarla birlikte.”
Kararın kendisini kişisel olarak da derinden etkilediğini anlatan Çelebioğlu, Hindistan’a duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade etti: “Ben bir de Hindistan hayranı bir insandım. Benim ikinci ülkem Hindistan diyen bir insandım. Böyle bir durum bizi şok etti gerçekten, çok da üzdü açıkçası.”
NE OLMUŞTU? Çelebi Holding'in Hindistan'daki iştiraki olan Çelebi Airport Services India'nın güvenlik izni, Hindistan Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu (BCAS) tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde "milli güvenlik" gerekçesiyle aniden iptal edildi. Kararla birlikte şirketin Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Goa, Kochi ve Kannur başta olmak üzere dokuz büyük havalimanındaki yer hizmetleri ve kargo operasyonları durduruldu. Hindistan hükümeti kararın gerekçesini ayrıntılı olarak açıklamazken, dönemin Sivil Havacılık Bakanlığı "ulusal çıkarların ve kamu güvenliğinin tartışmaya açık olmadığını" duyurdu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23