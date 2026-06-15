Çünkü sonuçta Hindistan farklı bir ülke. Ne kadar bazı ortak şeylerimiz olsa da tabii ki sıkıntılar, zorluklar vardı.” Şirket olarak sektörü geliştirmek ve operasyonları büyütmek için uzun yıllar emek harcadıklarını söyleyen Çelebioğlu, devlet politikalarında değişiklik yapılması için de yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi. “O sektörü ayağa kaldırmak için devletin belli politikalarını değiştirmesi için çok zaman ve emek verdik biz çalışan arkadaşlarla birlikte.”