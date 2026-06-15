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Barış için çaba harcanıyor! Siyonist rejim kudurdu Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı Belçika'yı sarstılar ama yıkamadılar! Kendi kalelerine gol attılar Küplere bindiler: Türkiye ile savunma sanayi anlaşması yapmayın Kaan ve Hürjet alacakları konuşuluyordu! Resmen çıldırdılar: Türkiye'den dev gemiyi istediler Köylüler çözüm bekliyor! Telefon çekmeyince çareyi elektrik direğinde buldular Eren Holding patronu Ahmet Eren'den şok sözler: Fabrikamızın kapılarını açıp millete gelin, götürün demişler Hakan Fidan'ın sözleri korkuttu: Bunları kamuoyuyla paylaşmayacağım, nedenini anlıyorsunuz Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşağa çarptı!
#1
Foto - Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı

Hindistan hükümetinin 15 Mayıs 2025’te aldığı kararla ülkedeki faaliyetleri durdurulan Çelebi Holding, yaşanan sürecin ardından ilk kez kapsamlı açıklamada bulundu.

#2
Foto - Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, yaklaşık 500 Milyon Dolarlık yatırımın ve 10 bin çalışanın bulunduğu operasyonların bir gecede ellerinden alındığını belirterek, yaşananların kendileri için büyük bir yıkım olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı

Yaşanan süreci anlatan Çelebioğlu, Hindistan’daki operasyonların devlet kararıyla durdurulduğunu belirterek şunları söyledi: “Geçen sene 15 Mayıs gibi bu işimiz durduruldu oradaki devlet tarafından ve bütün ekipmanlarımıza her şeyimiz konuldu ve bizi oradan çıkardılar.

#4
Foto - Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı

10.000 çalışanımızı bir günde başka bir şirkete geçirdiler devlet tarafından ve bizim işte belki 400-500 milyon dolar yarattığımız bir değeri bir günde sıfıra getirdiler.”

#5
Foto - Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı

Kararın yalnızca maddi kayıplarla sınırlı olmadığını vurgulayan Çelebioğlu, şirketin yıllar boyunca büyük emek vererek büyüttüğü bir operasyonun ortadan kaldırıldığını söyledi.

#6
Foto - Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı

Hindistan’daki faaliyetlerin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirten Çelebioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu bizim için gerçekten çok çok üzücü bir olaydı çünkü hani parasal değerini bir kenara bırakın gerçekten böyle ilmek ilmek işlenen bir yerdi orası.

#7
Foto - Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı

Çünkü sonuçta Hindistan farklı bir ülke. Ne kadar bazı ortak şeylerimiz olsa da tabii ki sıkıntılar, zorluklar vardı.” Şirket olarak sektörü geliştirmek ve operasyonları büyütmek için uzun yıllar emek harcadıklarını söyleyen Çelebioğlu, devlet politikalarında değişiklik yapılması için de yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi. “O sektörü ayağa kaldırmak için devletin belli politikalarını değiştirmesi için çok zaman ve emek verdik biz çalışan arkadaşlarla birlikte.”

#8
Foto - Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı

Kararın kendisini kişisel olarak da derinden etkilediğini anlatan Çelebioğlu, Hindistan’a duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade etti: “Ben bir de Hindistan hayranı bir insandım. Benim ikinci ülkem Hindistan diyen bir insandım. Böyle bir durum bizi şok etti gerçekten, çok da üzdü açıkçası.”

#9
Foto - Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı

NE OLMUŞTU? Çelebi Holding'in Hindistan'daki iştiraki olan Çelebi Airport Services India'nın güvenlik izni, Hindistan Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu (BCAS) tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde "milli güvenlik" gerekçesiyle aniden iptal edildi. Kararla birlikte şirketin Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Goa, Kochi ve Kannur başta olmak üzere dokuz büyük havalimanındaki yer hizmetleri ve kargo operasyonları durduruldu. Hindistan hükümeti kararın gerekçesini ayrıntılı olarak açıklamazken, dönemin Sivil Havacılık Bakanlığı "ulusal çıkarların ve kamu güvenliğinin tartışmaya açık olmadığını" duyurdu.

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