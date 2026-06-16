Bu illerde yaşayanlar eriyecek! Meteoroloji'den sıcaklık alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yarın 11 ilimizde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yarın 11 ilimizde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
Peki hangi illerimizde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak? İşte o illerimiz...
Balıkesir Manisa Aydın
Denizli Adıyaman Kahramanmaraş
Gaziantep Şanlıurfa Kilis
Diyarbakır Batman
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