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Bu illerde yaşayanlar eriyecek! Meteoroloji'den sıcaklık alarmı! Adım adım işgal planı! Teröristleri maaşa bağladılar 244 bin uydu için hazırlık! Slotlar ayrıldı Siyonistler bir şeyler planlıyor! İmzalar atıldı Barış için çaba harcanıyor! Siyonist rejim kudurdu Çelebi Holding'in patronu Canan Çelebioğlu bir gecede 500 milyon doları nasıl kaybettiklerini açıkladı Belçika'yı sarstılar ama yıkamadılar! Kendi kalelerine gol attılar Küplere bindiler: Türkiye ile savunma sanayi anlaşması yapmayın
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Foto - Bu illerde yaşayanlar eriyecek! Meteoroloji'den sıcaklık alarmı!

Peki hangi illerimizde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak? İşte o illerimiz...

#2
Foto - Bu illerde yaşayanlar eriyecek! Meteoroloji'den sıcaklık alarmı!

Balıkesir Manisa Aydın

#3
Foto - Bu illerde yaşayanlar eriyecek! Meteoroloji'den sıcaklık alarmı!

Denizli Adıyaman Kahramanmaraş

#4
Foto - Bu illerde yaşayanlar eriyecek! Meteoroloji'den sıcaklık alarmı!

Gaziantep Şanlıurfa Kilis

#5
Foto - Bu illerde yaşayanlar eriyecek! Meteoroloji'den sıcaklık alarmı!

Diyarbakır Batman

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